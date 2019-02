Teresa Ribeiro : Rabat et Lisbonne engagés à consolider leurs relations bilatérales

09/02/2019

Le Maroc et le Portugal sont très engagés à renforcer leurs relations dans tous les domaines, a affirmé, jeudi à Lisbonne, la secrétaire d'Etat portugaise aux affaires étrangères et à la coopération, Teresa Ribeiro.

«Le Maroc et le Portugal sont très engagés à renforcer leurs relations dans tous les domaines, économique, politique et culturel, entre autres», a indiqué Mme Ribeiro dans une déclaration à la MAP, au terme d'entretiens avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.

Elle a, par ailleurs, souligné que les relations politiques entre les deux psys sont excellentes et évoluent encore davantage, d'année en année.

Teresa Ribeiro a ajouté que la réunion avec Mounia Boucetta a été une occasion pour l'examen du bilan de la rencontre de haut niveau tenue en décembre 2017 et la préparation de la prochaine prévue cette année.

De son côté, Mounia Boucetta a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette rencontre avait pour objectif de faire le suivi des actions engagées dans le cadre de la coopération dans différents secteurs, en prévision de la prochaine réunion de haut niveau.

La rencontre qu'elle a qualifiée de positive a été aussi une occasion de voir les domaines de la coopération qui se déroulent bien et ceux qui requièrent plus d'attention et un coup d'accélérateur.

“Les actions engagées entre les deux pays sont sur la bonne voie, grâce au travail mené par les différents départements concernés, en terme de visites réciproques et sur la base des plans d'action développés”, s'est-elle félicitée.

L'ensemble des secteurs progressent de manière appréciable, a précisé Mounia Boucetta, “mais nous avons relevé un potentiel important sur le plan économique sur lequel on pourrait travailler davantage, notamment avec les opérateurs privés pour le développement des activités d'investissement et commerciales entre les deux pays”.

Au menu de la rencontre, a-t-elle fait savoir, l'accent a été aussi mis sur la nécessité de renforcer les relations avec l'Union européenne (UE).

Cet entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini, et des proches collaborateurs de la secrétaire d'Etat portugaise.