Tenue prochaine de la 14ème Réunion de haut niveau France-Maroc

14/09/2019

La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), Mounia Boucetta, a rencontré, jeudi à Paris, le secrétaire général du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), François Delattre pour la réunion de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des conclusions de la 13ème Réunion de haut niveau (RHN) entre le Maroc et la France qui a eu lieu au Maroc en novembre 2017.

Cette réunion est intervenue dans le cadre de la préparation de la 14ème édition de la RHN, prévue à Paris, le 19 décembre prochain, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume du Maroc en France, parvenu à la MAP.

Les deux responsables se sont félicités, à cette occasion, de la densité du partenariat d’exception et de la singularité de la relation maroco-française, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président français, Emmanuel Macron.

La réunion a été mise à profit pour constater la convergence de vues sur plusieurs questions prioritaires d’intérêt commun, pour confirmer l’importance de l’agenda bilatéral et l’intérêt de poursuivre son renforcement à travers la mise en œuvre des différents engagements pris et l’examen de nouvelles perspectives dans divers domaines de coopération, souligne la même source.

L’accent a été mis notamment sur les axes stratégiques et prioritaires, devant structurer les travaux de la prochaine RHN.

A l’issue de la réunion, un avenant à la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le gouvernement du Maroc et le gouvernement français, de 2003, a été signé par les deux chefs de délégation, ajoute le communiqué.