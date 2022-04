Tenue de la Première session du Conseil national de l’USFP, dimanche 24 avril

14/04/2022

En application des décisions du 11ème Congrès national et dans le but de parachever la structuration des organes du parti, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, fait part de la tenue, en distanciel, de la première session du Conseil national du parti, dimanche 24 avril à 13 heures.



L’ordre du jour de cette session s’articulera autour des points suivants :



- Adoption de la proposition de la liste des membres de la commission nationale d’arbitrage et d’étique.

- Adoption de la proposition de la liste des membres de la commission nationale du contrôle des finances, de l’administration et du patrimoine.

- Adoption de la proposition du président du Conseil national

- Adoption de la proposition de la liste des membres du Bureau politique.