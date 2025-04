Tenue de la 1ère session de la Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques au titre de l’année 2025

18/04/2025

La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques a tenu, du 6 au 15 avril 2025 à Rabat, sa première session au titre de l’année 2025.



Cette session s'est déroulée sous la présidence d’Amine Nasseur, en présence des membres de la commission, à savoir Bouchra Mazih, Seloua El Gouni, Zineb Wakrim, Chanaz El Akriche, Khadija Feddi, Fouad Challa, Abdelkarim Douichi, Sidi Mohamed Essaoudi et Sidi Mohamed Drissi.



Les travaux de cette session ont porté sur l’examen de plusieurs candidatures à l’avance sur recettes, aussi bien avant qu’après production, réparties entre films de fiction, documentaires et projets d’écriture de scénarios.



Dans la catégorie de la fiction, la Commission a étudié 3 longs métrages, 3 courts métrages et 1 documentaire pour l’avance sur recettes après production, 40 projets de longs métrages, 4 projets de courts métrages et 8 projets de documentaires pour l’avance sur recettes avant production, ainsi que 8 projets pour la contribution à l’écriture de scénario.

S’agissant des documentaires portant sur la culture, l’histoire et l’espace sahraouis hassanis, la Commission a examiné 1 documentaire pour l’avance sur recettes après production et 31 projets candidats pour l’avance sur recettes avant production.



A l’issue des délibérations, plusieurs projets ont été retenus. Dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recettes après production de 500.000 dirhams a été attribuée au film documentaire intitulé "Jauk, le dernier du Mellah", présenté par la société Bentaqerla et réalisé par Hassan Benjelloun. Une aide de 100.000 dirhams a été accordée au court métrage "Sur la tombe de mon père", présenté par la société Mont Fleuri Production et réalisé par Jawahine Zentar.



Au titre de l’avance sur recettes avant production, une enveloppe de 3.900.000 dirhams a été octroyée au projet de long métrage "Quand femme veut", présenté par la société FANN.PROD et réalisé par Driss Mrini, d’après son propre scénario. Le projet "Les âmes suspendues", présenté par la société Seven Shots et réalisé par Ayoub Lahmoud, d’après son propre scénario, a bénéficié d’un soutien de 3.500.000 dirhams.



Le film "Chironumus / الهايبوش", porté par la société Ounssa Media Film et réalisé par Hicham El Jebbari, sur un scénario d’Ahmed Madfai, a obtenu 3.200.000 dirhams. Le projet "Chahrayar (Moi fils unique de 3 mamans)", de la société 3 Dis Films et réalisé par Omar Chraibi, a reçu une aide de 3.000.000 dirhams. Le film "خمس بنات وولدان", présenté par la société Kama 4 Prod, réalisé par Naoufel Berraoui, sur un scénario de Brahim Hani, a également obtenu 3.000.000 dirhams.



Un montant de 800.000 dirhams a été attribué au documentaire "Identité(s) / هويات", présenté par la société Balance Production et réalisé par Rachid Kasmi, sur son propre scénario. Deux projets de courts métrages ont été soutenus à hauteur de 150.000 dirhams chacun : "Itto", présenté par la société Cavistus Productions et réalisé par Adnane Rami, d’après son propre scénario, et "Mirage", présenté par la société Master Production et réalisé par Karim El Bachari, d’après son propre scénario.



Pour la contribution à l’écriture de scénarios, une aide de 100.000 dirhams a été accordée au projet de long métrage "Potes / العشران", présenté par la société Tamawayt Productions, sur un scénario de Hamza Atifi. Le projet "Le Tangérois", présenté par la société Cine-Scene International, sur un scénario de Zahoua Raji et Ayoub Layoussifi, a bénéficié d’une enveloppe de 80.000 dirhams. Une somme de 50.000 dirhams a été octroyée au projet "La paix éternelle", porté par la société Kasbah Films, d’après le scénario de Fyzal Boulifa.



Concernant la contribution à la réécriture de scénarios, quatre projets de longs métrages ont été retenus, chacun bénéficiant d’un soutien de 100.000 dirhams. Il s’agit de "La maman, le cercueil et les deux épouses", présenté par la société Cinemars Films et réalisé par Saïd Rabii, sur un scénario d’Abdelkader Almansour; "Le dernier train / قطار آخر", présenté par la société Chams Pro et réalisé par Aziz Makroum, d’après le scénario d’Abdelilah Benhaddar; "L’agenda rouge / الحمراء المدكرة", présenté par DS Prod, réalisé par Driss Sawab, sur un scénario d’El Houcine Chani ; et "Holy Cow / البقرة طيح كي", présenté par Insight Films, réalisé par Asmae El Moudir, d’après son propre scénario.



Dans la catégorie des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraouis hassanis, une avance sur recettes après production d’un montant de 600.000 dirhams a été attribuée au film "Rêves d’Oued Noun / وادنون أحلام", présenté par la société 7ème Art Production et réalisé par Abdelkader Atouife.



Pour l’avance sur recettes avant production, cinq projets ont été retenus, chacun bénéficiant d’une aide de 800.000 dirhams. Il s’agit de "طعم الملح", présenté par la société Tires Production et réalisé par Salem Ballal, sur son propre scénario ; "Guachtor", présenté par la société Delta Production et réalisé par Hassan Kher, d’après son propre scénario ; "Lmhara / لمحارة", présenté par la société AY Prod et réalisé par Sidi Mohamed Fadel El Joummani, sur un scénario de Mohamed Ayach ; "Je suis migrant, tête haute du Maroc / أنا المهاجر في الرأس عالي المغرب", présenté par la société N-Films et réalisé par Abderrazzak Zitouny ; et "Tidra / التيدرة", présenté par la société Innovsteps, réalisé par El Mahjoub Eddoua, d’après le scénario de Hemdnah Hemdani.



Enfin, au titre de la contribution à la réécriture de scénarios, cinq projets de documentaires ont été soutenus à hauteur de 60.000,00 dirhams chacun. Il s’agit du film "اجماعة", présenté par la société Dchira Vision et réalisé par Mina Hanyane, sur son propre scénario ; "ديلول / Dailoul", présenté par la société LMK Production et réalisé par Saïd Slimani, sur un scénario de Lalla Khadijatou Dadda ; "ماء نوح / L’eau de Nouh", présenté par la société Espace Événement, réalisé par Mohamed Ahmed Bjija, d’après un scénario d’Othman Sailoum ; "باكو / Pacou", présenté par la société Assdam Vision, réalisé par Sidi Salek El Boudnani, sur son propre scénario ; et "كلميم ذاكرة / La mémoire de Guelmim", présenté par la société Cinesahara Production, réalisé par Yassine El Moujahid, sur un scénario d’Ali Aznague.