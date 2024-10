Tenue de l’assemblée générale de la Peňa Madridista de Casablanca

04/10/2024

L'assemblée générale de la Peňa Madridista de Casablanca s'est déroulée récemment en présence de la majorité des socios. Au cours de cette réunion, Larbi Bargach, président de l'association, a prononcé un discours dans lequel il a brossé un tableau récapulatif des activités de la Peña durant l'exercice écoulé.



Après avoir rappelé que la Peňa Madridista de Casablanca fêteta ses 21 ans ce mois d’octobre, Larbi Bargach a souligné que cette longévité témoigne , s'il en était besoin, du sérieux, de l'engagement et de l'abnégation de toutes les composantes de l'association.

Le président a, par ailleurs, indiqué que la saison 2023-2024 a été riche en activités sportivo-caritatives.



Malgré les difficultés rencontrées lors de la pandémie du Covid, la Peña a réussi à sauvegarder son ADN intact, a poursuivi Larbi Bargach. "Nous avons maintenu l'esprit amical, familial , ouvert et tolérant. Cela nous a donné force et confiance et encouragé nos partenaires à continuer à nous accompagner et à soutenir nos actions".



Larbi Bargach a, ensuite, rappelé les principaux événements qui ont marqué la saison écoulée. Il s'agit de la célébration du 20ème anniversaire de la Peña en présence de Pepe Salguero ancien joueur du Real, de la rencontre avec les supporters du Barça, de la participation à l'événement de solidarité avec la Société de bienfaisance espagnole et au tournoi des supporters organisé chaque Ramadan par les fans du PSG et du célèbre tournoi des Orphelinats qui a atteint une grande dimension.



Les rapports moral et financier présentés respectivement par le secrétaire général Hicham Alaoui et le trésorier Othmane Najioullah ont été adoptés à l’unanimité.