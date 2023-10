Tenue d’une conférence du secteur des avocats ittihadis sous la présidence de Driss Lachguar

12/10/2023

Le secteur des avocats ittihadis organisera une conférence placée sous le thème «Réalité et perspectives de la représentativité des avocates dans les instances professionnelles».



Cette rencontre qui sera présidée par le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, sera marquée par l’intervention du coordonateur national du secteur des avocats ittihadis, Allal Al Basraoui, et verra la participation de Maîtres Nezha El Alaoui, Bouchra El Assimi, Jamila Essiyouri, Karima Salama, Atika El Waziri et Hatim Bekar.



La conférence est prévue pour vendredi 13 octobre à partir de 10h00 au siège central du parti, sis Boulevard El Aaraar, Rabat.