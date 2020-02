Tenue à l’INPT du premier “Digital Job Fair”

13/02/2020

L’Agence de développement du digital (ADD) et l’Institut national des postes et télécommunications (INPT) organisent aujourd’hui un Digital Jobs Day.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’ADD visant à promouvoir l’émergence d’écosystèmes de la transformation digitale, répondant ainsi aux évolutions rapides des nouvelles technologies et intégrant progressivement l’impact socioéconomique des nouveaux métiers du digital, en plein essor à l’échelle mondiale et devenus actuellement des outils de production et des leviers incontournables pour améliorer la productivité de l’entreprise.

Pour l’INPT, elle constitue une opportunité pour les élèves ingénieurs et doctorants d’aller à la rencontre des entreprises qui développent ou souhaitent développer des activités digitales et de prendre connaissance des opportunités et perspectives qu’offrent les nouveaux métiers du digital.

Le «Digital Job Fair» aspire également à créer une interaction directe entre le nouvel écosystème et les startup et prendre connaissance des nouvelles exigences du marché pour les nouveaux emplois induites par le numérique. Il place l’innovation et l’entrepreneuriat au centre de ses objectifs et ambitionne d’encourager les étudiants à développer davantage l’esprit d’entreprendre à l’ère du digital.

Le «Digital Job Fair» prévoit des ateliers de formation en innovation digitale, des rencontres entre étudiants et entrepreneurs ainsi que des témoignages d’une dizaine de start-up opérants dans le digital. Une conférence sera donnée sous le thème «Evolution de la technologie dans les emplois et les entreprises : Futur des métiers du digital» par un chercheur et conférencier de renom.

En marge de cet événement, il sera procédé à l’ouverture officielle du «DigitalLab» de l’ADD, dont le premier «squad» est installé à l’INPT.

Ce forum est organisé en partenariat avec le «Bureau des étudiants de l’INPT» et avec la contribution d’une dizaine de sponsors qui soutiennent cette initiative.