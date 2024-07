Tenue à Salé de l'AGO de la FRMC

17/07/2024

La Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) a tenu, récemment à l'Institut Moulay Rachid des sports à Salé, son assemblée générale ordinaire au titre de la saison 2022-2023.



Lors de cette réunion, marquée par la présence des représentants du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du Comité national olympique marocain, il a été procédé à l'approbation, à l'unanimité, des rapports moral et financier et du budget de l'exercice suivant.



Le rapport moral s'est attardé sur les activités du bureau directeur lors de la saison 2022-2023 outre ses initiatives prises, visant l'amélioration de la pratique sportive, la promotion du niveau technique des sportifs ainsi que l'augmentation du nombre des participations internationales des coureurs marocains.



Le document est également revenu sur le programme national des courses au titre de l'année 2023, marqué par l'organisation de 73 courses, dont 11 championnats nationaux et Grands Prix, 5 courses nationales sur route, 2 tours régionaux, 10 courses VTT, 28 courses régionales en circuit fermé, 14 courses régionales sur route et 3 championnats régionaux.



Selon le rapport, la FRMC a poursuivi sa stratégie consistant à l’organisation de courses internationales au Maroc, à l'image de la 11ème édition du challenge international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et du 4ème challenge international des villes phosphatières.



Quant au rapport financier, il s'est penché sur la situation financière de la fédération lors de l'exercice écoulé et a concerné les recettes et les dépenses.



Dans ce sens, le secrétaire général de la FRMC, Lahcen Kharssi, a déclaré à la MAP que l'assemblée générale a été l'occasion de célébrer les résultats remarquables signés en 2023, relevant que les efforts consentis par la fédération ont porté leurs fruits, avec notamment la qualification de deux coureurs aux Jeux olympiques de Paris, outre la participation du cyclisme marocain aux Jeux paralympiques.



Cette AGO a connu, par ailleurs, la désignation des présidents et membres des organes disciplinaires outre l'examen des propositions formulées par les différents membres.