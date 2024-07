Tenue à Salé d’une réunion du Comité directeur de la FRMF

28/07/2024

Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a tenu, jeudi à Salé, une réunion consacrée à diverses questions inscrites à l’ordre du jour.



Lors de cette réunion, présidée par M. Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, le Comité directeur a, entre autres, abordé l’amendement du processus d’octroi des licences des clubs, du règlement de la compétition et du Code disciplinaire.



A ce propos, le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdesselam Belegchour, a détaillé l’intérêt de l’amendement des deux processus d’octroi des licences pour les adapter aux exigences de la FIFA et de la CAF, indique un communiqué de la FRMF.



Après de longues discussions, l’approbation des amendements proposés a été reportée au 1er août 2024, date de la prochaine réunion du Comité directeur afin d’élargir le débat entre les différentes parties concernées.



S’agissant des amendements relatifs au règlement de la compétition et du Code disciplinaire, les textes seront examinés après leur étude par une commission composée de présidents des Ligues nationales, présidents des organes juridictionnels et des secrétaires généraux des Ligues nationales.



Concernant les transferts, le Comité directeur de la FRMF a décidé d’unifier la prochaine période des transferts interligues régionales et a approuvé la programmation de la période des transferts simultanément avec celle des transferts internationaux.



De même, le Comité directeur a approuvé le barème des primes de classement aux clubs de la Botola Pro 1 Inwi, avec la déduction immédiate des frais liés aux litiges ainsi que la première tranche des droits de retransmission TV au titre de la prochaine saison.



Le Comité directeur de la FRMF a approuvé, également, la proposition de la LNFA formulée en coordination avec la LNFP visant à appliquer le système des matchs barrages à toutes les divisions de la LNFA.



A propos du projet de développement «FIFA- Forward», le Comité directeur de la FRMF a approuvé les programmes en cours et prévisionnels visant le développement du football féminin.



En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Comité directeur de la LNFP, le Comité directeur de la FRMF a adopté les dispositions relatives à la programmation des matchs amicaux interclubs (correspondance de la LNFP, en date du 31 mai 2024).



Le Comité directeur de la FRMF a, aussi, approuvé le projet de l’Amicale nationale des entraîneurs de football visant à permettre à un entraîneur de s’engager avec deux clubs différents de la même division au cours de la même saison. L'entraîneur peut également, au cours de la même saison, signer un nouveau contrat avec un club évoluant dans une division supérieure.