Tenue à Rabat de l'AGO de la FRMT

15/07/2024

La Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) a tenu, samedi à Rabat, son assemblée générale ordinaire au titre de la saison sportive 2022-2023.



Cette réunion, tenue en présence notamment des représentants du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du Comité national olympique marocain, a été marquée par l'approbation, à l'unanimité, des rapports moral et financier et du budget prévisionnel au titre de la saison 2023-2024.



Le rapport moral est revenu sur les différentes activités sportives organisées lors de la saison 2022-2023 concernant le tennis, le beach tennis et le padel, avec en particulier l'organisation de 18 rassemblements sportifs et de sessions de formation afin d'accompagner les joueurs à haut potentiel et pouvant renforcer les rangs des équipes nationales, outre la formation des encadrants et entraîneurs.



Le rapport a passé en revue également les compétitions nationales organisées durant cette saison, comprenant 91 tournois pour clubs, le championnat individuel des jeunes et le championnat par équipes jeunes et seniors outre la Coupe du Trône.



S'agissant des compétitions internationales, le rapport moral s'est attardé sur le Grand Prix Hassan II, le Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem, la Coupe Davis, la Coupe Billie Jean King outre l'organisation d'un tournoi ITF pour les jeunes et seniors.



Le document a en outre mis en avant les exploits réalisés lors de la saison écoulée, à l'instar du scare du Royaume en championnat d'Afrique, toutes catégories confondues, du titre de meilleur pays de tennis pour la cinquième fois consécutive, outre le classement de trois joueurs dans le Top 50 juniors et qui ont pu prendre part aux tournois majeurs (Grands Chelems).

Quant au rapport financier, il a évoqué la situation financière de la fédération lors de la saison 2022-2023.



A cette occasion, le président de la FRMT, Faiçal Laraichi, a indiqué que l'instance qu'il dirige accompagnera, à partir de cette année et conformément à un cahier des charges bien défini, les clubs sportifs désireux de construire une académie de tennis, notant que cette initiative est à même de permettre aux jeunes tennismen de concilier leurs études avec les entraînements et, partant, hisser la pratique de la balle jaune au niveau national.



Selon M. Laraichi, la mise en place d'académies spécialisées en tennis dans les différentes régions du Royaume marquera le début d'une nouvelle ère du tennis national, relevant que ces installations sportives contribueront à hisser le tennis national à un niveau plus élevé.



Lors de cette AGO, la confiance a été renouvelée en le cabinet du commissaire aux comptes au titre de la saison 2023-2024, et il a été procédé à l'examen de certaines propositions formulées par des membres de l'assemblée générale.