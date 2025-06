Tenue à Oujda du 4è congrès régional de handicap

25/06/2025

Les travaux de la quatrième édition du congrès régional de handicap se sont ouverts, mardi à Oujda, avec la participation d’experts, de spécialistes et d’acteurs institutionnels et de la société civile concernés.



Organisé par la section régionale du Centre national Mohammed VI des handicapés à Oujda, sous le thème "Lecture du nexus : dépistage, réhabilitation et inclusion", ce congrès de deux jours met en avant l’importance de la complémentarité entre les étapes de prise en charge des personnes en situation de handicap dans la région de l’Oriental, comme approche clé pour parvenir à une intégration effective de cette catégorie.



Lors la cérémonie d'ouverture de cette édition, organisée en partenariat avec la wilaya de l'Oriental et l'Université Mohammed Premier (UMP d’Oujda), les intervenants ont souligné que cette rencontre constitue une occasion propice pour échanger les expertises et les expériences, et évaluer les défis liés à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine du handicap, notant qu’une bonne coordination entre les étapes de diagnostic, de réhabilitation et d'inclusion est essentielle pour atteindre l’efficacité escomptée des programmes.



Ils ont également mis l’accent sur l'importance de ce rendez-vous qui s’inscrit dans le droit fil des orientations nationales et internationales en matière de droits des personnes en situation de handicap, notamment la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap, la Constitution marocaine et la loi-cadre n° 97.13 relative à la protection de cette frange, relevant, dans ce sens, l’impérieuse nécessité de renforcer les politiques publiques inclusives et de proposer des mécanismes pour leur mise en œuvre à l'échelle territoriale.



A cet égard, le secrétaire général aux affaires régionales à la Wilaya de l'Oriental, Rachid Zenati, a considéré que cette réunion reflète une volonté collective sincère de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et offre un espace institutionnel de partage d'expériences et de coordination des efforts pour renforcer l'intégration globale de cette catégorie et améliorer sa qualité de vie, soulignant que le Maroc a réalisé des avancées significatives dans ce domaine, tant sur le plan législatif qu'opérationnel.



Mettant en avant l’engagement de la région de l'Oriental dans cette dynamique à travers la mobilisation de ses partenaires locaux, il a fait remarquer que cette catégorie de la société est l’une des priorités de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui a mené plusieurs programmes dédiés, comme la création de centres spécialisés, le soutien à l'éducation inclusive, le financement de projets générateurs de revenus et la formation d'associations œuvrant dans le domaine du handicap.



De son côté, le directeur de la section régionale du Centre national Mohammed VI des handicapés à Oujda, Nabil Karrouch, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette édition, qui marque la célébration du 14è anniversaire de l'inauguration du Centre par SM le Roi Mohammed VI, représente une opportunité pour renforcer la coordination scientifique et technique, afin d'établir des pistes claires pour le diagnostic, la réhabilitation et l'inclusion des personnes en situation de handicap.



Il a expliqué que le congrès vise à mettre en lumière l’importance d’une interconnexion entre les trois étapes comme approche de base pour parvenir à une intégration efficace de ces personnes, examiner les défis qui peuvent entraver la mise en œuvre des politiques publiques inclusives, et à débattre des interactions sectorielles et professionnelles liées aux processus d’examen médical, de diagnostic, de réhabilitation, d’orientation, de formation et d’intégration.



Le vice-président de l'UMP d'Oujda, Zahreddine Taibi, a souligné, quant à lui, que depuis la première édition du congrès, l'université contribue activement au succès de ses activités, mettent ainsi en exergue la responsabilité sociétale de l’université, son engagement indéfectible en faveur des étudiants en situation de handicap et ses efforts pour parvenir à une véritable égalité des chances.



Pour sa part, Hafida Zouad, mère de deux filles en situation de handicap, a exprimé sa profonde gratitude pour les services fournis par la section régionale du Centre national Mohammed VI des handicapés à Oujda, notamment la formation et le soutien psychologique, social et éducatif qu'elle propose, affirmant que ces services ont permis aux mères et aux enfants d'acquérir des compétences pratiques et professionnelles qui renforcent leur confiance en eux.



En marge de cette cérémonie, la section régionale du Centre national Mohammed VI des handicapés a signé deux conventions de partenariat avec le Conseil régional de l'Oriental et la Fédération nationale des kiné-physiothérapeutes, avec pour objectifs le renforcement des services du Centre, la formation des ressources humaines œuvrant dans le domaine de la kinésithérapie et l'amélioration de la qualité des services fournis aux personnes en situation de handicap.