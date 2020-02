Tenue à Laâyoune du 3ème Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique

Nasser Bourita appelle à un partenariat pratique et solidaire dans le cadre d'une coopération Sud-Sud agissante

28/02/2020

Le 3ème Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique (EIP) s’est ouvert hier à Laâyoune sous le signe de la consolidation des liens de coopération, de la mise en œuvre des engagements pris dans ce sens, de l’unification des voix et de la promotion de la prospérité partagée.

Cet important événement diplomatique a pour objectifs de faire le point sur l’état actuel et les perspectives d’avenir des relations entre le Royaume et les Etats insulaires du Pacifique et de mettre en avant les expériences réussies dans les domaines présentant un intérêt stratégique pour les pays de ce groupement.

Il s’agit aussi d’identifier les priorités nationales et les axes d’une coopération Maroc-Etats insulaires du Pacifique pour le développement durable qui soient concrets, novateurs et réalisables.

Le Forum de Laâyoune, qui sera sanctionné par l’adoption d’une déclaration finale, constitue un cadre idoine pour engager une réflexion profonde sur les défis liés au changement climatique, à la promotion des énergies renouvelables et à la concrétisation des Objectifs de développement durable (ODD), des axes majeurs dans les priorités nationales aussi bien pour le Maroc que pour les pays du Pacifique.

Les ministres des Affaires étrangères et les hauts fonctionnaires et diplomates du Maroc et des pays insulaires présents dans la capitale du Sahara

marocain vont approfondir les fondements d’une coopération agissante durant les trois prochaines années et touchant notamment les domaines de l’éducation, de l’environnement, du tourisme responsable et soucieux de la préservation des écosystèmes, du transport et du développement durable.

Plusieurs accords et mémorandums d’entente seront signés à cette occasion.

Dans une allocution lue en son nom par Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a souligné l’engagement du Royaume pour un partenariat pratique, solidaire et multiforme avec les Etats insulaires du Pacifique dans le cadre d’une coopération Sud-Sud agissante, notant que cette dernière "a été, est et restera la pierre angulaire de la politique étrangère du Maroc, en tant que choix constant, visant la consolidation des relations avec les pays amis dans l’hémisphère Sud, sur la base du lancement d’initiatives novatrices, dont l’objectif cardinal est la promotion de la solidarité mutuelle".

"Parallèlement à son engagement en vue de la consolidation de cette option dans les zones géographiques auxquelles il appartient, à savoir l’Afrique et le monde arabe, le Royaume, a souligné le ministre, accorde une attention toute particulière à la diversification et à la consolidation de ses relations avec les pays du Sud, notamment les Etats insulaires en développement, qui maintiennent une coopération effective et solidaire avec le Maroc aux niveaux bilatéral et multilatéral". Et de noter qu’au moment où les première et deuxième éditions de ce Forum, tenues en 2012 et 2015, "ont permis de jeter les fondements de notre partenariat, notre conclave d’aujourd’hui offre l’opportunité d’évaluer les réalisations et de renouveler notre engagement afin de relever le niveau de notre coopération".