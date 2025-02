Tenue à Casablanca du congrès annuel de l'Association Marocaine d’Endo-Urologie

11/02/2025

Le congrès annuel de l’Association Marocaine d’Endo-Urologie (AMEU), "13e Congrès International du Nouveau Débat en Urologie et 6e Congrès Nord-Africain d'Urologie" (NACU), se tiendra les 14 et 15 février à Casablanca.



Cet événement scientifique se veut être un carrefour de rencontre des urologues marocains avec des experts de renommée internationale, explique un communiqué des organisateurs, notant que cette manifestation scientifique est une occasion de regrouper différents spécialistes autour de sujets d’actualités en urologie, urologues, sexologues, oncologues, gynécologues, radiologues et généralistes.



Au programme de ce congrès, intervention robotique en transmission direct, workshop, formation continue uro-radiologique échographie, médecine régénérative "PRP", des séances plénières sur l’uro-oncologie, uro-radiologie, sexologie et chirurgie mini-invasive, ajoute-t-on de même source, notant que cet évènement sera marqué par l'organisation du 1er worshop de formation infirmiers IBODE en chirurgie robotique.



Des médecins en formation profiteront du congrès de l’AMEU pour la présentation de leurs travaux scientifiques et études menées au cours de cette année, note le communiqué.



Et de conclure que le congrès de l’AMEU est un espace de rencontre scientifique, entre médecins marocains et étrangers, ayant pour but essentiel le développement de l’urologie au Maroc. En marge de ce congrès scientifique, une action socio-sportive est programmée pour la sensibilisation et la lutte contre les cancers et les maladies urologiques.