Tennis de table : Les pongistes disputent à Agadir le 31ème Championnat arabe

07/09/2019

Le coup d'envoi de la 31ème édition du Championnat arabe des clubs de tennis de table a été donné mercredi à la salle couverte "Al Inbiaat" à Agadir. Quelque 34 clubs, dont 12 dans la catégorie féminine, se disputent le titre du Championnat arabe qui se poursuit jusqu’à lundi prochain. "De grands efforts ont été déployés par l’Union arabe de tennis de table en vue d’assurer la participation du plus grand nombre de pays arabes à ce championnat", a indiqué le président de cette instance Muhammed Abdallah Saleh Al Amine dans une déclaration à la MAP. "Agadir est devenue une étape incontournable des circuits mondiaux de ce sport", a relevé M. Al Amine se félicitant que cette édition ait pu rassembler des concurrents du Qatar, du Bahreïn, d’Irak, de Palestine, d’Egypte, du Liban, de Syrie, du Soudan, d’Algérie, de Jordanie, du Koweït, du Sultanat d’Oman et du Maroc.

Pour sa part, Mounkid Hajji, président de la Fédération Royale marocaine de tennis de table, a loué les efforts déployés par les différents acteurs en vue d’assurer la réussite de cette manifestation sportive, en l'occurrence, les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Intérieur ainsi que l’Office national des aéroports (ONDA). On s’attend à ce que le niveau de cette édition soit relevé, étant donné que plusieurs clubs sont constitués de joueurs de renommée mondiale, à l’instar des équipes bahreïnie et koweïtienne, outre l’équipe égyptienne dont les joueurs sont classés en 20è, 30è et 40è positions au niveau mondial, a ajouté M. Hajji.

S'agissant de la participation marocaine, les clubs en lice sont le Wydad Athletic Club de Casablanca (WAC), le Fath Union Sport de Rabat (FUS) ainsi que le Raja de Béni Mellal qui participe dans les deux catégories féminine et masculine. Et de souligner que le Maroc a de fortes chances d’atteindre les demi-finales après avoir occupé la sixième place lors des derniers Jeux africains et assuré sa qualification au Championnat du monde prévu en Corée du Sud.