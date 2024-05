Tennis : Le Maroc sacré champion d'Afrique des U14

14/05/2024

Le Maroc a été sacré champion d'Afrique de tennis par équipes dans la catégorie des moins de 14 ans garçons et filles, au terme de cette compétition organisée du 6 au 11 mai courant en Tunisie, décrochant par là même son ticket pour la Coupe du monde, prévue en République tchèque en août prochain.



Sous l'encadrement de l'entraîneur Hamid Abderrazak, l'équipe nationale masculine composée de Reda El Aouni, Mehdi Laabi et Sami Iraqui Houssaini s’est imposée dans la phase de poules face à l'Algérie, la Tunisie et l'Ouganda avant de remporter la demi-finale sur le score de 3 à 0 face à son homologue sud-africaine et la finale face à la sélection tunisienne sur le même score.



La sélection féminine chapeautée par l'entraîneur national El Ghaba Mohamed et composée de Yassmine Douib, Meryem Achouri et Lara Faraj a remporté le championnat de la catégorie grâce à ses victoires contre la Tunisie, l'Algérie et le Zimbabwe en phase de groupes.



En demi-finale, elle s’est imposée face à son homologue sud-africaine sur le score de 3 à 0 et en finale face à l’Egypte (3-0).



Dans une déclaration à la MAP, Zakaria Zemrani, membre du comité directeur de la Fédération Royale marocaine de tennis, a mis en avant l'esprit d'équipe, la cohésion et l'harmonie entre les jeunes joueurs marocains ainsi que la qualité de l’encadrement des entraîneurs, ce qui a permis de réaliser un joli parcours, couronné par le sacre africain.



Et d’ajouter que ce succès vient enrichir le palmarès du Maroc dans cette discipline, où le Royaume a été sacré champion dans plusieurs catégories d'âge au niveau africain, ce qui lui a valu le trophée de la Meilleure nation de tennis en Afrique, en 2024, pour la 6e année consécutive.