Tennis : Le Maroc sacré champion d'Afrique des -16 ans garçons et filles

07/06/2022

Le Maroc a été sacré champion d'Afrique en tennis dans la catégorie des -16 ans garçons et filles, au terme de cette compétition organisée du 29 mai au 04 juin à Sousse, en Tunisie. L'équipe du Maroc a réussi à occuper la première place du classement grâce, notamment, à Malak El Allami, vainqueur en simple et et en double en compagnie de Sofia Hadab. Bennani Karim, lui, a été finaliste en simple, alors que Moumar Adam et Jamji Amine ont été finalistes en double. Cette compétition africaine a connu la participation de huit nations, à savoir le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, l'Algérie, la Libye, Madagascar, Seychelle et le Ghana. L'équipe marocaine était encadrée par Mehdi Ait Berhouch et Hamid Abderrazak. Le Maroc a été sacré champion d'Afrique toutes catégories confondues lors des cinq dernières années.