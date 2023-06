Tennis Le Maroc remporte à Nairobi la Coupe Billie Jean King

19/06/2023

L'équipe marocaine féminine de tennis a remporté samedi à Nairobi la Coupe Billie Jean King (groupe III Afrique), en s'imposant en finale 2-1 contre la Tunisie.



En individuel, Aya El Aouni a battu Feryel Ben Hassen 6-0 et 7-5, tandis que Yasmine Kabbaj s'est inclinée contre Chiraz Bechri 6-4 et 6-4. En double, la paire marocaine Malak El Allami et Aya El Aouni a scellé la victoire de l'équipe nationale en venant à bout du duo tunisien Feryel Ben Hassen et Chiraz Bechri en trois sets.



En remportant ce tournoi, les Marocaines ont assuré leur qualification au Groupe Europe/Afrique II en 2024. "Tout au long du tournoi, nos jeunes joueuses ont fait montre de combativité et de forte concentration, ne lâchant aucun point depuis la défaite face au Kenya en match d'ouverture", s'est félicité, dans une déclaration à la MAP, le capitaine de l'équipe marocaine Mehdi Ait Barhouch.



Cet exploit est le couronnement d'un travail de longue haleine de la Fédération Royale marocaine de tennis, qui a fait de la formation de base l'une de ses priorités, ne ménageant aucun effort dans le soutien des jeunes tenniswomen et tennismen marocains, a souligné le coach marocain, félicitant le quatuor marocain pour l'effort fourni lors de cette compétition.



De leur côté, les joueuses marocaines ont exprimé leur joie après la victoire, notant qu'elles étaient venues pour remporter la Coupe malgré les conditions climatiques qui ont compliqué la tâche au début du tournoi.



En effet, après la défaite contre l'équipe hôte en match d'ouverture, l'équipe marocaine a enchaîné 4 victoires, contre l'Ouganda (3-0), la Namibie (3-0), le Nigeria (3-0) et le Botswana (3-0), avant de battre la Tunisie en finale et confirmer la supériorité du tennis marocain au niveau continental.