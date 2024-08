Tendance favorable du secteur manufacturier au premier semestre 2024

07/08/2024

Le secteur manufacturier a entamé l’année 2024 par un accroissement de sa valeur ajoutée de 2,1% au premier trimestre de 2024, après une augmentation de 3% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Cette hausse est tirée par les croissances de 10,7% au niveau de la «fabrication de produits chimiques», de 6,7% au niveau de la «fabrication de matériel de transport» ainsi que les hausses de 2,1% enregistrées au niveau de la «fabrication de produits alimentaires et de boissons», de 8,2% au niveau de la «fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques» et de 29% au niveau de la «fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques», indique ce département relevant du ministère des Finances et de l’Economie.



D’autre part, cette évolution est due à l’accroissement de la valeur ajoutée de la «fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques, et autres produits minéraux non métalliques» de +0,8% et de la «fabrication d’articles en bois et en papier, imprimerie et reproduction de supports» de +2,2%.



Au titre des deux premiers mois du deuxième trimestre 2024, les indicateurs conjoncturels du secteur continuent d’évoluer favorablement, notamment le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) qui aurait augmenté de 5,1 points, pour atteindre 77,8%, d’après les derniers résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib auprès du secteur manufacturier.



Au terme des cinq premiers mois de 2024, le TUC s’est élevé à 78,4%, en amélioration de 5,6 points. Cette évolution s’explique par une hausse de 17,2 points au niveau de la branche de la «mécanique et métallurgie», de 9 points dans celles de l’«électrique et électronique», de 4,8 points dans la «chimique et para-chimique» et de 0,2% dans celle de « textile et cuir».



Pour ce qui est des exportations du secteur manufacturier, elles se sont significativement accrues au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre de 2024. C’est le cas plus particulièrement du secteur de l’automobile et des dérivés de phosphates qui ont enregistré chacun une performance de +10,7% et du secteur aéronautique et de l’industrie alimentaire dont les exportations ont augmenté respectivement de 22,5% et 6%.



Au terme des cinq premiers mois de 2024, les exportations du secteur automobile se sont renforcées de 12% et celles de l’aéronautique de 17,6%. Quant à celles des dérivés de phosphates, elles se sont accrues de 3,6% et celles de l’industrie plastique et du caoutchouc de 9,4%.