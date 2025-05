Télécommunications : L'ANRT notifiée du projet de concentration économique d'IAM et Wana

24/05/2025

L'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a annoncé avoir reçu une notification d'un projet de concentration consistant en la création, par Itissalat Al-Maghrib (IAM) et Wana Corporate (Wana), de deux entreprises communes, "FiberCo" et "TowerCo", ayant pour objet la mutualisation d'investissements dans le secteur des télécommunications (marchés des infrastructures - optiques et mobiles - de télécommunications).



Il s'agit de déployer de nouvelles infrastructures passives de réseaux de fibre optique jusqu'aux abonnés (FiberCo) et de nouvelles infrastructures passives d'accueil des équipements de téléphonie mobile des opérateurs de télécommunications (TowerCo), indique un communiqué de l'ANRT.



"FiberCo", qui sera détenue à 50% par Wana et à 50% par IAM, aura pour activité le déploiement au Maroc de nouvelles infrastructures passives permettant la mise en place des réseaux de fibre optique "Fiber to the Home" jusqu'aux abonnés et la fourniture d'un accès passif à ces infrastructures, rapporte la MAP.



Concernant "TowerCo", qui sera également détenue à 50% par Wana et à 50% par IAM, aura pour objet le déploiement au Maroc de nouvelles infrastructures passives permettant d'héberger des équipements de téléphonie mobile et la fourniture d'un accès passif à ces infrastructures.

Elle aura aussi pour activité la reconstruction d’infrastructures existantes des parties lorsque les pylônes existants doivent être remplacés.



IAM est une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital social de 5.274.572.040 dirhams, constituée en vertu du droit du Royaume du Maroc, immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 48947 dont le siège social est situé à Avenue Annakhil, Hay Riad, Rabat, Maroc.



Itissalat Al-Maghrib est un opérateur de télécommunications titulaire de plusieurs licences de télécommunications l’autorisant à fournir des services fixes et mobiles au Maroc.



Quant à Wana, elle est une société anonyme au capital social de 5.857.302.900 dirhams, constituée en vertu du droit du Royaume du Maroc, immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 99907 dont le siège social est situé à Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Marina Shopping Centre, Casablanca.



Wana est un opérateur de télécommunications titulaire de plusieurs licences de télécommunications l’autorisant à fournir des services fixes et mobiles au Maroc.



L'ANRT fait savoir que les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations au plus tard, le 30 mai 2025 à 15H30, à travers le dépôt électronique à l'adresse "concentration-economique@anrt.ma" ou dans une enveloppe fermée, destinée au directeur général de l'ANRT, à déposer au siège de l'ANRT (4ème étage), sis au Complexe d’Affaires, Bd Ar-Riad, Hay Ryad, Rabat.