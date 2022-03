Technopark Casablanca met la lumière sur des femmes marocaines d'exception

20/03/2022

Technopark Casablanca a mis la lumière sur des femmes marocaines d'exception lors d'une conférence organisée vendredi, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.



Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la 12ème édition de la célébration par Technopark de la Journée internationale des droits des femmes sous le thème "La femme marocaine, acteur majeur du développement inclusif, durable et prospère", à travers un programme mis en place dans l'ensemble du réseau Technopark (Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir) tout au long du mois de mars.



A cette occasion, des femmes brillantes, ayant marqué de leur empreinte différents domaines: la politique, la culture, l'économie, le sport, les sciences et les technologies, ont été mises à l'honneur.



Cette conférence a permis également à ces femmes aux parcours remarquables de partager leurs riches expériences et leurs success stories, afin d'inspirer notamment les jeunes générations.



Dans une déclaration à la MAP, Lamiae Benmakhlouf, directrice générale du Technopark MITC, a indiqué que cette rencontre constitue l'occasion de mettre en valeur des femmes d'exception aux parcours brillants dans différents domaines, et ce dans l'objectif d'inspirer les générations futures de femmes et de les inciter à exploiter leur plein potentiel, et à être actives dans des secteurs créateurs de valeur tels que l'entrepreneuriat, les sciences et les technologies.



Il s'agit, a-t-elle souligné, de mettre en avant les compétences des femmes et leur capacité à relever les défis et à s'affirmer dans un monde en pleine mutation, affirmant que la femme marocaine est un acteur incontournable pour créer la richesse et atteindre les objectifs du nouveau modèle de développement.



Le leadership des femmes marocaines se déploie progressivement, a-t-elle relevé, notant que ce processus est incontournable pour assurer un avenir plus inclusif et plus prospère.

S'agissant de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, Mme Benmakhlouf a relevé que Technopark, qui a toujours encouragé l’entrepreneuriat féminin, a mis en place une programmation riche et variée durant tout le mois de mars, avec notamment des workshops professionnels sur l'entrepreneuriat, des ateliers sur le développement personnel, ainsi que des visites d'immersion au profit de jeunes étudiantes afin de les inspirer et les sensibiliser à l’entrepreneuriat.



Technopark a organisé aussi un marché solidaire pour rapprocher les coopératives rurales du digital en tant que levier de promotion de leurs produits et outil d'inclusion sociale et économique, a ajouté la directrice générale du Technopark MITC.



Une quarantaine de workshops, des activités culturelles et sportives, un marché solidaire pour promouvoir le savoir-faire des coopératives rurales, ainsi que des tables rondes sont au programme de la célébration par Technopark de la Journée internationale des droits des femmes tout au long du mois de mars.