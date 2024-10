Technologie numérique : Tenue à Oujda de la 6ème édition du rendez-vous de la communauté des leaders du futur

20/10/2024

Les travaux de la sixième édition du rendez-vous de la communauté des leaders du futur «Meet the Lead», ont eu lieu, samedi à Oujda, à l’initiative de la Fondation Startup Grow.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement dédié à la technologie numérique a eu pour thématique «Be part of the future, startup».



Cette rencontre professionnelle a permis aux experts, responsables institutionnels, chefs d’entreprise et acteurs de l’innovation d’engager un débat sur l’intelligence artificielle, la digitalisation et l’employabilité.



Les organisateurs de cet événement ont fait remarquer qu’à l’ère de l’économie 4.0, le plus grand défi auquel les chefs d’entreprise d’aujourd’hui sont confrontés est de savoir comment rester compétitif au milieu de turbulences permanentes et surtout comment proposer des offres innovantes.



Meet the Lead se veut, selon eux, un espace d’échanges, de partage, de networking et d’inspiration stimulant, non seulement pour comprendre mais surtout pour agir à l’ère du Digital, Iot, Smart Grid, IA, Big Data, Internet of Things, Growth Hacking (…).



Dans leurs interventions, les conférenciers se sont focalisés notamment sur le futur de la région de l’Oriental en tant qu’espace de réflexion, les nouveaux modes de financement et l’emploi, la digitalisation et la transformation des économies, le rôle des énergies renouvelables dans le développement régional, et la technologie au service de l’employabilité.



Des responsables locaux ont souligné, à cette occasion, que la région de l’Oriental qui a connu un changement radical à la faveur de l’Initiative Royale pour le développement de l’Oriental, lancée en 2003, poursuit aujourd’hui sa marche soutenue pour se positionner en tant que véritable pôle de croissance, pourvoyeur d’emplois et de richesses.



L’Initiative Royale a métamorphosé cette région via la réalisation de nombreux projets structurants et un développement tous azimuts, ont-ils mis en avant, notant que ces réalisations ont renforcé le développement économique de la région et amélioré son attractivité qui sera assurément boostée avec l’entrée en service du port Nador West Med qui va révolutionner la région.



Ils ont ajouté que l'entrepreneuriat digital est en plein essor dans la région de l'Oriental qui offre un environnement propice à l’émergence et au développement de startups digitales, faisant savoir aussi que l'accès aux nouvelles technologies est en constante progression dans cette région qui regorge de talents et de compétences.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la Fondation Startup Grow, Hanane Aït Aissa, a indiqué que cette rencontre est organisée pour la deuxième fois dans la région de l’Oriental qui jouit d’importantes richesses naturelles et potentialités humaines.



Outre les sessions plénières, cette édition a été marquée par un hackathon sur l’entrepreneuriat et l’intelligence artificielle au profit des jeunes de l’Oriental pour concevoir des projets de création d’entreprise à impact positif, a-t-elle poursuivi, précisant que cette rencontre se décline aussi en un espace d’exposition des potentialités de la région et un espace d’inspiration et de transfert des compétences en faveur des jeunes.



Cette édition a été également ponctuée par des ateliers axés principalement sur les coopératives, l’esprit d’entrepreneuriat, le rôle de la technologie dans l’employabilité des jeunes, et le développement durable.



De son côté, le président régional de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM-Oriental), Noureddine Bachiri, a noté que l’Initiative Royale pour le développement de l’Oriental a été le moteur de lancement de cette belle région, expliquant dans ce sens que quelque 150 milliards de dirhams ont été investis en une vingtaine d’années.



Il a ainsi précisé que la région a connu la réalisation de nombreux projets structurants, citant, entre autres, l’émergence de plusieurs zones industrielles qui ont donné une forte impulsion au développement socio-économique de l’Oriental, et ce dans l’attente de la mise en service du projet gigantesque du port de Nador West Med qui sera une véritable locomotive au niveau des exportations et qui va faire un pont avec l’Afrique.



La directrice des ressources humaines et de la communication au sein du Groupe SQLI-Maroc, Asmaa Tazi, a déclaré, quant à elle, que le lancement de l’Initiative Royale pour le développement de l’Oriental en 2003 a beaucoup encouragé les entrepreneurs marocains et étrangers à venir s’implanter dans cette région, précisant que son Groupe, installé depuis 2006 à Oujda, est aujourd’hui le premier employeur digital de la région de l’Oriental.



«Avec les énormes investissements qu’a connus l’Oriental, la prochaine décennie sera celle de cette région en termes de progrès et de prospérité, et nous sommes très honorés de faire partie de cette caravane qui va encourager l’employabilité des jeunes», s’est-elle réjouie.



Lors de cette rencontre, des chèques et trophées ont été remis aux équipes gagnantes du hackathon organisé en partenariat avec SQLI.