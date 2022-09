Tchouaméni, déjà digne successeur de Casemiro au Real Madrid

14/09/2022

"La Machine" est lancée: Aurélien Tchouaméni, recrue phare de l'été au Real Madrid, a parfaitement suppléé le départ de Casemiro dans le onze du champion d'Europe et espère confirmer son nouveau statut contre Leipzig mercredi (21h00), en deuxième journée de Ligue des champions. Fin août, le transfert inattendu de Casemiro, référence au poste de milieu défensif depuis huit ans dans la capitale espagnole et parti à Manchester United, a propulsé l'international français (12 sélections) dans un rôle clé de sentinelle devant la défense madrilène. Alors que le Real a déboursé 80 M EUR cet été pour s'attacher ses services en provenance de l'AS Monaco, Tchouaméni a connu une adaptation express, dans un style différent de celui du Brésilien.Au point d'être déjà surnommé "la Maquina" ("la Machine", en français) dans le vestiaire merengue. "Tchouaméni a des qualités différentes de Casemiro. Il joue avec beaucoup de personnalité avec et sans ballon, il défend très bien et se montre à l'aise au milieu de terrain", l'a encensé Carlo Ancelotti fin août après un succès du Real 4-1 à Vigo. Le technicien italien n'est d'ailleurs "pas surpris" du rendement de son nouveau milieu (22 ans) depuis le début de saison. En cinq rencontres disputées en tant que titulaire, Tchouaméni a impressionné, que ce soit dans sa capacité à intercepter des ballons, à se projeter vers l'avant, à remporter des duels ou encore dans sa lecture du jeu. A seulement 22 ans, le milieu formé aux Girondins de Bordeaux est le joueur ayant récupéré le plus de ballons en Liga depuis le début de saison, avec 16 interceptions, selon le média espagnol Relevo. Le Normand (il est né à Rouen) excelle également dans le nombre de passes réussies au sein des joueurs de la "Maison blanche". Auteur d'une passe décisive lors de la victoire contre l'Espanyol Barcelone (3-1) pour la troisième journée de championnat, Tchouaméni a été nommé homme du match le week-end suivant lors du succès contre le Betis Séville 2-1 au Bernabeu. "C'est un grand milieu de terrain et une excellente recrue", a savouré Ancelotti à l'issue de la rencontre contre les Andalous. Préservé lors de la victoire contre Majorque (4-1) en championnat dimanche, le milieu longiligne (1,88 m) devrait à nouveau occuper un rôle clé dans le onze du Real pour la réception de Leipzig en Ligue des champions. Et, avec lui, le champion d'Europe en titre enchaîne les succès depuis le début de saison, que ce soit en Super coupe d'Europe (2-0 contre Francfort le 10 août), en Liga -avec cinq succès en autant de rencontres- , ou en Ligue des champions avec un premier succès probant à Glasgow contre le Celtic (3-0). Le signe que la "Machine" Tchouaméni tourne déjà à plein régime?