Taza : Mobilisation continue pour la réouverture des routes coupées suite aux intempéries

11/03/2025

Les autorités locales de la province de Taza poursuivent les opérations de déneigement pour la réouverture des axes routiers bloqués à la suite des fortes précipitations enregistrées dans plusieurs communes.



La direction provinciale de l’équipement à Taza a indiqué que des ressources humaines et des moyens logistiques importants ont été mobilisés, en collaboration avec la division de l’équipement de la province et sous la supervision du comité provincial de vigilance en vue de faire face aux effets des chutes de neige, des précipitations et de la vague de froid.



Ces interventions sont menées en coordination avec les différents services de sécurité, notamment la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires et la Protection civile, pour assurer une réponse efficace dans les zones touchées, rapporte la MAP.



Selon la même source, les équipes techniques ont réussi, samedi et dimanche, à rouvrir plusieurs routes coupées par les chutes de neige et les inondations, en particulier les routes régionales 508, 5421, 5423 et 5418 et la route nationale 29.



Pour mener à bien ces opérations, des moyens logistiques et humains importants ont été mobilisés, dont plusieurs engins d’intervention et 5 chasse-neiges, ainsi que plusieurs agents pour effectuer les travaux de déneigement. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre du plan provincial visant à atténuer les effets de la vague de froid.



Le directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Taza, Faouzi Rahdouni a déclaré à la MAP que des équipes techniques spécialisées sont intervenues, en coordination avec les autorités locales, pour rouvrir les routes bloquées à la suite des intempéries enregistrées ce week-end, ajoutant que ces actions ont porté essentiellement sur le déneigement des axes routiers, à travers la mobilisation de plusieurs engins, camions et chasse-neige.



Ces équipes, dont des ingénieurs, techniciens et agents, ont déployé de grands efforts pour mener cette mission dans les meilleurs délais, a-t-il dit précisant que pour garantir une intervention rapide et efficace, ces moyens ont été répartis sur trois centres principaux : le centre d’Aknoul (nord), le centre de Bab Boudir (sud-ouest) et le centre de Bab Maghraoua (Sud).



M. Rahdouni a souligné que la direction provinciale de l’Équipement s'est préparée à la saison hivernale en coordination avec les différents services de sécurité sous la présidence du gouverneur de la province de Taza, président du comité provincial de vigilance, à travers plusieurs mesures préventives, telles que la mise en place de permanences, la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires, ainsi que le positionnement des équipements près des axes les plus exposés aux chutes de neige, outre une communication constante sur l’état des routes via plusieurs supports.