Taza: Focus sur le rôle des Maisons de maternité dans la promotion de la santé maternelle et infantile

08/04/2024

Le rôle crucial des maisons de maternité dans la promotion de la santé maternelle et infantile a été au centre d'une rencontre d’information, organisée vendredi à Tahla par le Comité provincial de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à Taza.



Cette rencontre, organisée en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et de la Protection Sociale et la Délégation provinciale de l’Entraide nationale au profit des gestionnaires des maternités de la province et des acteurs dans le domaine de la santé maternelle et infantile, a été l'occasion de présenter les services fournis par les maisons de maternité dans le domaine de la promotion de la santé de la mère et de l’enfant.



Cet évènement, initié à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé (07 avril) et qui intervient en application des recommandations de la session de formation organisée par l'INDH les 2 et 3 avril, a été marqué par des ateliers visant à échanger les expériences et unifier les méthodes de gestion des Maisons de maternité de nouvelle génération dans la province.



C’était aussi l’occasion d’organiser une visite de terrain à la Maison de maternité et au Centre de santé de Tahla.



Dans une déclaration à la MAP, la cheffe de la division "Impulsion du capital humain des générations montantes" à la province de Taza, Marwa El Ramidi, a affirmé que cette rencontre a facilité l'échange d'expériences entre les associations gérant les maternités de la province de Taza, dans le but d'améliorer la qualité des services fournis par ces établissements, eu égard à leur importance dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant.



Pour sa part, la responsable de la division du réseau des établissements de santé à la Direction provinciale de la Santé et de la Protection Sociale de Taza, Samira Benacer, a expliqué que cette rencontre a été l'occasion de présenter de près les services fournis par les maternités dans le domaine de la promotion maternelle et infantile et d'échanger des idées et des expériences entre les associations gérant les maternités de la région.



Elle a ajouté qu'un groupe de femmes a bénéficié, à l'occasion, d'un suivi médical sous la supervision du médecin chef du Centre de santé de Tahla, et de séances de sensibilisation assurées par les encadrants de la maternité.



A son tour, le médecin-chef du centre de santé de deuxième niveau de Tahla, Mohamed El Hammoumi, a souligné le rôle important des maisons de maternité dans la prise en charge des femmes enceintes pendant la grossesse et après l’accouchement, contribuant ainsi à réduire le taux de mortalité néonatale et à préserver la santé des fœtus, conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



L'Initiative Nationale pour le Développement Humain, dans sa troisième phase, accorde une attention particulière à la santé maternelle et infantile, notamment dans le cadre de son quatrième programme relatif à l’Impulsion du capital humain pour les générations montantes.



L’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’adhésion continue du comité provincial de l'INDH dans l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile, étant donné que l’investissement dans le capital humain (la mère et l'enfant) à travers des soins de santé, une bonne nutrition et un environnement approprié à l'apprentissage précoce, permet à l'enfant de s’approprier les mécanismes nécessaires pour relever les défis de demain, de réussir dans divers domaines de la vie scolaire et professionnelle et de contribuer efficacement au développement de la société.