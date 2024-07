Taza: 1.490 bénéficiaires Programme national de colonies de vacances 2024

19/07/2024

Quelque 1.490 enfants et jeunes de la province de Taza ont bénéficié des première et seconde phases du Programme national de colonies de vacances 2024 "Vacances pour tous".



Au cours de la première phase (du 1er au 12 juillet), les deux centres de camping de Bab Boudir et d'Admam ont accueilli un total de 490 bénéficiaires, tandis que la deuxième phase (du 14 au 25 juillet) a profité à environ 1.000 enfants et jeunes.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du Centre national de camping Bab Boudir, Imane Rizk, a indiqué que près de 300 enfants et jeunes bénéficient de la deuxième phase du Programme national de colonies de vacances 2024 "Vacances pour tous" sur ce site, initié sous le thème "Ensemble pour une jeunesse responsable et brillante" en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacance.



Mme Rizk a ajouté que le centre de camping de Bab Boudir, qui comprend l'espace "Tazka" et l'espace "Afriwatou", est l'un des centres de camping les plus en vue au niveau régional et national, compte tenu du climat doux qui caractérise la région pendant la saison estivale et de ses grottes et pics montagneux, en plus du couvert forestier et de la diversité animale de la réserve nationale de Tazka.



Afin de garantir le succès de l'opération de camping, le lycée qualifiant Moulay Rachid et les maisons d'étudiants de la commune de Galdamane ont également été mobilisés, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, Moustapha Saleh, délégué national chargé des relations publiques et des campings au sein de l’organisation des scouts Ambassadeurs de la paix, qui organise une colonie de vacances à Bab Boudir, a expliqué que l'organisation avait prévu un programme varié comprenant une série d’activités ludiques telles que l'astronomie.



Environ 300 garçons et filles issus des villes de Laâyoune, Marrakech, Zagora, Casablanca et Skhirat bénéficient des camps Tazka et Afriwatou à Bab Boudir, a-t-il fait savoir.



De leur côté, un groupe d'enfants bénéficiaires a exprimé sa joie de bénéficier du programme "Vacances pour tous" en 2024, qui leur apprend l'autonomie et leur permet de découvrir de nouvelles régions et de se faire de nouveaux amis.



En prévision de la mise en œuvre du Programme national de colonies de vacances 2024, le Centre national de camping d’'Admam a été réaménagé pour un coût de plus de 2,3 millions de dirhams, avec la rénovation des cuisines, des réfectoires et des bases de tentes, selon les données de la Direction provinciale de la jeunesse à Taza.



Les installations sanitaires, les réseaux d'eau et d'électricité ont été améliorés et le centre a été équipé de nouvelles tentes, de matelas et de tout le matériel de camping.



Le camp de Bab Boudir, qui comprend les espaces de Tazkeh et d'Afriwatou, a également été réhabilité et réparé. Ces travaux ont concerné la restauration et la réparation des chalets en bois et des passerelles, ainsi que le renforcement du réseau électrique et le réaménagement des salles.



FA