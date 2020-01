Taylor Swift lutte contre des troubles du comportement alimentaire

01/02/2020

Taylor Swift connaît des troubles du comportement alimentaire (TCA) depuis que sa carrière a décollé. C’est ce qu’elle aborde, entre autres, dans le documentaire Miss Americana, présenté récemment au Festival de Sundance. La chanteuse admet avoir un problème avec son image, à force de se voir en photo tout le temps et de lire les commentaires qui vont avec.

«Ce n’est pas bon pour moi de regarder mes photos tous les jours», entame-t-elle, avant d’expliquer que lorsque la presse se questionne, par exemple, sur une éventuelle grossesse, «ça m’encourage à m’affamer et à arrêter de manger».

Des propos qu’elle a développés dans l’interview fleuve qu’elle a accordée à Variety en marge de la présentation de son documentaire. «Ma relation avec la nourriture est exactement la même que j’applique au reste : si on me donne une caresse sur la tête, je retiens que c’est une bonne chose. Si je suis punie, je retiens que c’est mauvais. (…) Lors d’un shooting photo, dans la salle d’essayage, quelqu’un qui travaillait pour un magazine me dit "Wow, c’est tellement incroyable que tu rentres dans un prototype. D’habitude, on doit reprendre les robes, mais avec toi, on peut les amener directement du podium et te les passer" et j’ai pris ça comme une caresse sur la tête. Vous enregistrez ça suffisamment de fois et vous commencez à vous adapter à ce concept de récompense et punition, y compris sur votre propre corps », explique Taylor Swift.