Taylor Swift dévoile enfin le single “Only The Young”

08/02/2020

La musicienne américaine vient de dévoiler ce morceau politique, à retrouver sur la bande originale de “Miss Americana”, un documentaire disponible sur Netflix depuis vendredi 31 janvier.

Variety précise que le fameux morceau se fait entendre lors des crédits de fin de “Miss Americana” réalisé par Lana Wilson. Pitchfork ajoute que le film revient sur le processus d’écriture de la fameuse chanson, composée après la défaite des candidats (le candidat démocrate au Sénat Phil Bredesen et le député démocrate Jim Cooper) qu’elle avait soutenus lors des élections des midterms aux Etats-Unis en 2018.

“J’ai vu beaucoup d’espoir anéanti” racontait la musicienne interrogée par Variety, à propos des militants de son bord.

Taylor Swift était restée politiquement neutre, jusqu’à ces fameuses élections, qui ont été sa première incursion. Depuis, elle a écrit une lettre ouverte au sénateur républicain Lamar Alexander en faveur de l’Equality Act. Son single “You Need to Calm Down”, salué par le MTV Video Music Awards de l’année, a confirmé son appui à la communauté LGBTQ.

La chanteuse doit recevoir un Vanguard Award le 16 avril prochain lors des Glaad Media Awards à Los Angeles. Elle sera aussi à l’affiche du Festival de Glastonbury en juin. Son dernier album “Lover” est sorti en août dernier.