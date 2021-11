Tayeb Hamdi: La vaccination, l'une des interventions médicales non pharmacologiques permettant un retour à une vie normale

09/11/2021

La vaccination est l'un des actes d'intervention médicale non pharmacologique permettant un retour rapide et sécurisé à une vie normale, a estimé le chercheur en politiques et systèmes de santé, Dr Tayeb Himdi. "L'adhésion à la vaccination et l’implication des catégories prioritaires pour recevoir la troisième dose, assure la sécurité de ces personnes, de leur environnement et de la société, et contribue à la relance de l’économie et l’accélération du retour à la vie normale", a expliqué M. Himdi dans un article intitulé "Suggestions pour renforcer la dose qui consolide la solidarité et la confiance". Dans ce contexte, M. Himdi a souligné l'émergence de nombreux défis qui menacent la santé et la sécurité économique des citoyens, notamment la vague épidémique attendue associée à la saison hivernale ainsi que les nouveaux variants et mutants du virus. Les données scientifiques confirment que l'accélération de la campagne nationale de vaccination, pour inclure le plus grand nombre possible de citoyens marocains, et atteindre 80% de la population vaccinée, reste "la seule option pour retrouver une vie normale", a-til noté. A cet égard, le chercheur a souligné la nécessité de faire des efforts pour éviter un retour aux restrictions sanitaires telles que la quarantaine, l'enseignement à distance et la perturbation de l'économie, à cause des développements épidémiologiques soudains", estimant que la possibilité de lever complètement les mesures restrictives "n'est actuellement pas disponible, en raison de l'insuffisance du taux de couverture vaccinale devant épargner le système de santé de pressions dépassant la capacité de charge”. "Quelques millions de personnes n'ont pas reçu le vaccin, au Maroc, en raison de craintes légitimes, particulièrement à la lumière de cette crise sanitaire sans précédent", a-t-il poursuivi, rappelant que la confiance en la science et la proactivité constituent la base du succès du Maroc dans la lutte contre l’épidémie, permettant ainsi au Royaume de surmonter les étapes les plus dangereuses de la pandémie, avec des pertes minimes. Afin de renforcer la confiance des citoyens vis-à-vis du vaccin, Dr Himdi a appelé à une communication constante avec la population concernant le processus de vaccination et l'évolution de la situation épidémiologique, tout en adoptant le "pass vaccinal" dans les activités non essentielles et le généraliser, progressivement, pour les autres activités. Il a également appelé à "l'adoption graduelle des mesures d'atténuation pour les personnes vaccinées et au profit des entreprises et des activités sociales et économiques" tout en associant cela au pass vaccinal sanitaire et en donnant du sens et de la force à ce document. Sur ce registre, M. Himdi a souligné l'importance de désengager, à l'heure actuelle, le lien existant entre le pass vaccinal et la troisième dose, tout en prenant en compte l'évolution de la situation épidémique, dans les semaines et les mois à venir, au niveau national et international. "Les limites, les conditions et les domaines d'utilisation du pass vaccinal diffèrent d'un pays à l'autre en fonction de la situation épidémiologique et de ses évolutions potentielles, au niveau de la vaccination, et de la capacité du système de santé à absorber la pression, ainsi que de l'engagement de la population envers les mesures préventives individuelles et collectives, en plus de la capacité économique du pays", a-t-il expliqué. “La vaccination, à côté des mesures préventives, ainsi que l'efficacité de certains médicaments anti-Covid-19, sont la base de lutte contre cette pandémie”, a-t-il ajouté, assurant que "la confiance, la solidarité et l'engagement collectif dans ce processus permettront un retour à la vie normale et une relance de l'économie dans les prochains mois”.