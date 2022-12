Taux directeur de BAM: Consensus des investisseurs financiers en faveur d'une hausse de 50 pbs

18/12/2022

Attijari Global Research indique, dans son récent "report research strategy", que les investisseurs financiers prévoient une hausse du taux directeur de Bank Al-Maghrib (BAM) de 50 points de base (pbs) à l'issue de la réunion du conseil de la Banque centrale prévue mardi prochain.



"Lors de notre enquête du mois de décembre, nous avons recensé les anticipations des investisseurs quant à l'évolution du taux directeur de Bank Al-Maghrib en marge de sa 4ème et dernière réunion de politique monétaire durant l'année 2022. Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon pertinent de 35 investisseurs considérés parmi les plus influents du marché financier marocain.



Au terme de cet exercice, force est de constater un consensus des investisseurs financiers en faveur d'une hausse du taux directeur de Bank Al-Maghrib de +50 pbs", fait savoir AGR dans ce rapport.



Et de préciser que 71% des investisseurs sondés anticipent une hausse de +50 pbs du taux directeur en décembre 2022. À l'analyse des réponses obtenues par les trois principales catégories d'investisseurs (Institutionnels locaux, les étrangers et les acteurs de référence), AGR relève que la part des institutionnels anticipant cette hausse ressort à 73%, celle des investisseurs étrangers à 71% et celle des acteurs de référence à 75%.