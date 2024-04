Taroudant: Tenue du Forum de la medersa "Tamsoult" de l'enseignement traditionnel

29/04/2024

Les travaux de la 6ème édition du Forum annuel national et international de la medersa "Tamsoult" de l'enseignement traditionnel se sont tenus dimanche, dans la commune de Tafraouten (province de Taroudant).



Initié sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, cet événement s'est déroulé en présence notamment du ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Ahmed Toufiq, du ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida-Outanane, Saaid Amzazi et du gouverneur de la province de Taroudant.



Organisée par l'association "Al Massaii Al Hamida" en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, la Fondation "Tamsoult" et la Fondation "Dar Al-Fquiha", cette manifestation a été marquée par une cérémonie religieuse de déclamation de versets du Saint Coran.



A cette occasion, l'assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.



Des prières ont été également élevées pour le repos de l'âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.



Ce Forum a été marqué également par des activités à caractère culturel, social, médiatique et artistique, ainsi qu'une cérémonie en hommage à plusieurs figures ayant brillé dans divers domaines au niveau national.



Cet événement est organisé en coopération avec le ministère des Habous et des Affaires islamiques, la province de Taroudant, le conseil provincial de Taroudant et la commune territoriale de Tafraouten.