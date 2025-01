Taroudant: Plus de 50 exposants au Salon provincial de l'artisanat

28/01/2025

Le Salon provincial de l'artisanat de Taroudant s'est ouvert, samedi à la place "20 août", avec la participation de 54 exposants.



Dédié à la valorisation des produits de l’artisanat, cet événement qui vise à faire découvrir aux visiteurs les dernières œuvres artisanales, constitue une vitrine pour la promotion des produits locaux des artisans et coopératives de la province et une occasion pour revigorer la dynamique économique locale.



Cette manifestation abrite des stands mettant en valeur les différents produits d’artisanat, ainsi que les produits du terroir exposés dans le cadre des efforts visant à appuyer le pôle d’économie sociale et solidaire, rapporte la MAP.



Les produits exposés comprennent des objets artisanaux et des créations qui mettent en valeur la créativité et la dextérité des artisans, et la diversité et la richesse du patrimoine culturel marocain.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre d'artisanat de la région de Souss-Massa, Abdelhak Arkhaoui, a indiqué que cet événement constitue une occasion idoine pour les exposants de commercialiser leurs produits, et d’échanger leurs expériences et expertise avec des artisans venant de diverses régions du Royaume.



Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer et à promouvoir le secteur de l'artisanat à travers la tenue d'une série d'expositions locales et régionales mettant en valeur le savoir-faire des artisans locaux, a-t-il ajouté.



Organisé en célébration du Nouvel An amazigh 2975, ce Salon qui se poursuivra jusqu'au 31 courant, tend à valoriser le rôle du capital humain au niveau local et à donner aux produits locaux leur cachet traditionnel authentique, en élargissant la base de leur commercialisation, et partant donner un coup d’accélérateur à l’économie locale.



Il intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat liant la Wilaya de la région de Souss-Massa, la Chambre d'artisanat de la région de Souss-Massa et la Direction régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire à Agadir.