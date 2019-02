Tarik Sektioui aux commandes du MAT

13/02/2019

Le Moghreb de Tétouan (MAT) a signé, lundi, un contrat d’un an et demi avec l'entraîneur national Tarik Sektioui en remplacement d’Abdelouahed Ben Hssain, qui s’est séparé de l’équipe samedi à l'amiable suite à une série de mauvais résultats.

Le nouvel entraîneur a été présenté aux médias nationaux et locaux lors d'une cérémonie tenue au siège du club tétouanais, au sein du stade Saniat Ramel.

Dans une déclaration à la MAP, le président du MAT, Redouane El Ghazi, a indiqué que le bureau dirigeant de l'équipe s'est attelé, depuis la résiliation du contrat avec l'ancien technicien, à trouver un nouvel entraîneur avec des compétences bien spécifiques, afin de sortir l'équipe de l'ornière.

M. El Ghazi a ajouté que le contrat qui lie le nouvel entraîneur au MAT et d’une durée d’un an et demi, et qu'il vise avant tout à éviter la relégation de l'équipe en deuxième division.

Dans une déclaration similaire, Sektioui s'est dit prêt à relever ce défi ajoutant que son contrat avec le MAT fixe des objectifs et un projet précis.

Sektioui, a fait ses preuves en tant que joueur professionnel, notamment au FC Porto (Portugal) et avec l'équipe nationale du Maroc. Il a également été, la saison passée, l’entraîneur du Moghreb de Fès, vainqueur de la Coupe du Trône contre l'Olympique de Safi.

Le MAT a dégringolé à la 14e place avec 18 points obtenus de quatre victoires, six matches nuls et sept défaites, la dernière en date a été face à la Renaissance de Berkane.