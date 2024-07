Tarik Sektioui: Notre objectif est de signer une bonne participation aux JO

L'entraîneur de la sélection nationale olympique de football, Tarik Sektioui, a affirmé, jeudi à Salé, que l’objectif de son équipe est de signer une bonne participation aux Jeux olympiques de Paris et passer le premier tour de la compétition.



S’exprimant en conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football afin de présenter la liste des joueurs convoqués pour prendre part au tournoi olympique de football, Sektioui a souligné que "notre premier objectif est de réaliser une bonne participation et passer le premier tour". "C’est un rêve de toutes les composantes de l’équipe et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour le réaliser", a-t-il dit.



Evoquant le groupe du Maroc dans lequel il évoluera aux côtés de l'Argentine, l'Ukraine et l'Irak, le sélectionneur de l'équipe olympique a indiqué qu’"à ce stade de la compétition, tous les groupes sont relevés", insistant qu'"il faut aller chercher la victoire dans ce genre de compétitions".



S’agissant de l'effectif de son équipe pour les Jeux olympiques, il a fait savoir que "certains joueurs ont fait face à des refus de leurs clubs parce qu’il ne s’agit pas d’une date FIFA", ajoutant que des efforts énormes ont été entrepris de la part de la Fédération Royale marocaine de football et du staff technique pour convaincre les clubs de laisser les joueurs de l’équipe olympique participer aux JO.



"C’est difficile de réunir son effectif dans ces conditions et il faut faire des montages techniques et tactiques en fonction de la présence ou non d’un joueur", a-t-il relevé.



A cet égard, Sektioui a expliqué que "l’absence d’un seul joueur nécessite de revoir tout l’effectif et affecte tous les autres joueurs, ainsi que l’ossature de l’équipe", ajoutant que "les contraintes liées aux blessures de certains éléments ont compliqué davantage notre travail".



Revenant sur les préparatifs aux JO, le coach a expliqué que "l’intérêt de l’équipe olympique a imposé de jouer des matchs et faire des préparatifs loin des médias", précisant que plusieurs équipes ont opté pour cette approche afin de garder l’effet de surprise.



"Les stages de préparation ont permis de découvrir des joueurs talentueux et de bien travailler sur la cohésion du groupe et les aspects techniques et tactiques", a-t-il noté.

"L’équipe nationale olympique mérite sa place aux JO de Paris et notre objectif est de faire mieux que lors des précédentes participations", a-t-il fait remarquer.



Pour son entrée en lice, la sélection nationale affrontera l’Argentine le 24 juillet au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs retenus:



Gardiens de but : Munir El Kajoui (RS Berkane), Rachid Ghanimi (FUS Rabat), Mohamed Reda Asmama (Union Touarga)



Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris SG/France), Ayman El Wafi (FC Lugano/Suisse), Mehdi Boukamir (Royal Charleroi/Belgique), Akram Nakach (Union Touarga), Zakaria El Ouahidi (K.R.C Genk/Belgique), Adil Tahif (RS Berkane), Haytam Manaout (Union Touarga)

Milieux de terrain : Bilal El Khannouss (K.R.C. Genk/Belgique), Benjamin Bouchouari (AS Saint Etienne/France), Yassine Kechta (Le Havre AC/France), Oussama Targhaline (Le Havre AC/France), Oussama El Azzouzi (Bologna FC/Italie), Amir Richardson (Stade de Reims/France), Mehdi El Moubarik (Al-Aïn/Emirats Arabes Unis)



Attaquants: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Ilias Akhomach (Villarreal/Espagne), Soufiane Rahimi (Al-Aïn/Emirats Arabes Unis), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), El Mehdi Maouhoub (Raja de Casablanca).