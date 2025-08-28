Tarik Sektioui: Le billet de la finale a été amplement mérité face à une solide équipe du Sénégal

28/08/2025

L'entraîneur de la sélection marocaine des joueurs locaux, Tarik Sektioui, a affirmé, mardi à Kampala, que la qualification de l'équipe du Maroc en finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football a été amplement méritée face au Sénégal.



«On ne peut qu’être fiers de cette qualification qui a été très difficile face au Sénégal, une sélection qui dispose de joueurs disciplinés tactiquement, avec des défenseurs solides et des attaquants percutants», a-t-il analysé en conférence presse d’après match remporté par 5 tirs au but à 3 par les Lions de l’Atlas.



«Les joueurs de l’équipe nationale étaient certes fatigués, mais ils ont fait montre d'une grande rage de vaincre», s’est-il réjoui, ajoutant que «les changements opérés en seconde période nous ont donné une meilleure stabilité, ce qui nous a permis de reprendre le match en main».



«C’était un match qui s’est joué sur des détails, mais il fallait rester vigilants même si le Sénégal a lâché du lest en seconde période des prolongations», a souligné Sektioui, précisant que «les changements nous ont permis de revenir en force dans le match».



Selon lui, «l’entame de la rencontre n’était pas satisfaisante, mais nous avons procédé aux ajustements nécessaires, ce qui nous a permis de bien gérer la partie», saluant au passage la prestation du gardien El Mehdi Al Harrar «qui a montré ses qualités lors de cette compétition».



De son côté, Youssef Belammari, désigné meilleur joueur du match, a tenu à féliciter ses coéquipiers pour le match qu’ils ont produit face au Sénégal, reconnaissant que cette qualification n’était pas facile contre une équipe très solide en défense comme en attaque.



«Les joueurs de l’équipe nationale ont montré un esprit combatif très élevé», a-t-il fait remarquer, ajoutant que «cette qualification est amplement méritée au vu de notre parcours dans cette compétition».



Après avoir indiqué que les joueurs savaient que le Sénégal, tenant du titre, allait tout faire afin de défendre sa couronne, il a estimé que «nous avons été plus déterminés et plus avides pour remporter le match. Tous les joueurs ont signé un grand match et ils méritent cette qualification».

