Tarik Sektioui : La forte personnalité et la confiance en soi des joueurs étaient décisives

19/08/2025

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a affirmé, dimanche à Nairobi, que la forte personnalité et la confiance en soi des joueurs ont été décisives dans la victoire de l’équipe du Maroc des joueurs locaux sur la RD Congo.



«Nous sommes très contents de cette victoire difficile contre une équipe solide défensivement, avec des joueurs surmotivés pour nous battre. Il n’y avait qu’une seule issue pour ce match et les joueurs ont montré qu’ils sont capables de jouer avec personnalité et confiance, dans les moments clés de la rencontre", a souligné Sektioui en conférence de presse d’après match.



Selon lui, «plus le temps passe, plus les joueurs se sentent bien. Ils ont enchaîné quatre matchs dans un court laps de temps, mais ils ont bien tenu. Ils commencent à mieux se connaître et développent des mécanismes collectifs pour jouer ensemble».



«Nous avons une grande ambition d’honorer le football national lors de cette compétition et nous n’allons pas baisser les bras. Nous allons tout faire pour bien avancer lors des prochains tours», a-t-il insisté, saluant le bon état d’esprit des joueurs, marqué par la responsabilité de porter et d'honorer le maillot national.



Commentant la rencontre, le coach a relevé que «nous avons bien entamé le match, mais après, nous avons subi la pression de la RD Congo en descendant le bloc et en jouant des passes longues», estimant que «nous sommes entrés dans leur jeu sans le vouloir et nous avons souffert à cause de ça».



«En seconde période, nous avons apporté des changements pour dynamiser notre jeu et sortir du piège de la RD Congo, ce qui nous a permis de faire la différence», a-t-il fait remarquer.



Pour Oussama Lamlioui, désigné homme du match, «il s’agit d’une victoire importante qui nous donne accès aux quarts de finale. Je salue mes coéquipiers pour leurs efforts et le jeu collectif qu’ils ont déroulé et qui a montré son efficacité».



«Nous sommes heureux de se qualifier au prochain tour grâce à un travail de groupe. Notre objectif est d’honorer les couleurs nationales», s’est-il réjoui, précisant que «nous savions que la rencontre sera difficile. La RD Congo avait un match à quitte ou double, mais nous avons réussi à faire la différence».