Taqa Morocco : un RNPG de 284 MDH à fin mars 2024

16/05/2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Taqa Morocco s'est élevé à 284 millions de dirhams (MDH) au cours des trois premiers mois de 2024, en amélioration de 16,8% comparativement à la même période un an auparavant.



Cette évolution reflète la robustesse financière du groupe, indique un communiqué de Taqa Morocco, ajoutant que la solide performance opérationnelle du trimestre a contribué à la nette amélioration du résultat d'exploitation consolidé de 12,2% à 822 MDH.



En revanche, le chiffre d'affaires (CA) consolidé a reculé à près de 2,96 milliards de dirhams (MMDH) au T1-2024, suite à la baisse du prix du charbon sur le marché international et à la bonne performance opérationnelle des 6 unités de la centrale, fait savoir la même source.



Taqa Morocco fait également état de la réalisation, durant le premier trimestre 2024, d'une inspection de 11 jours au niveau de l'Unité 3 en adéquation avec le plan de maintenance. L'exécution réussie du plan de maintenance a permis d'atteindre un taux de disponibilité global de 93,5%, comparé à 97,9% au T1-2023.



Par ailleurs, les investissements du groupe au titre du trimestre se sont élevés à 22 MDH, en augmentation de 47%. Ces investissements ont porté essentiellement sur les projets d'exploitation et de maintenance des unités.



L'endettement net a, quant à lui, connu une amélioration de 7,8%, qui confirme le renforcement de la solidité financière de Taqa Morocco.