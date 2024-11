Taqa Morocco réalise un RNPG de 756 MDH à fin septembre

19/11/2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Taqa Morocco s'est établi à 756 millions de dirhams (MDH) au titre des neuf premiers mois de 2024, contre 787 MDH durant la même période un an auparavant.



Le résultat net a, quant à lui, reculé de 1,8% à 997 MDH à fin septembre dernier, indique Taqa Morocco dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Concernant le résultat d'exploitation, il s'est situé à 1.987 MDH, contre 2.111 MDH au 30 septembre 2023, compte tenu de la réalisation de la révision mineure de l'Unité 2 de 25 jours ainsi que l'inspection de 11 jours de l'Unité 3, rapporte la MAP.



Taqa Morocco fait également état d'un chiffre d'affaires consolidé de 8.134 MDH à fin septembre 2024, contre 10.431 MDH durant la même période une année auparavant. Cette évolution est expliquée par la diminution des frais d'énergie consécutive à la baisse du prix du charbon sur le marché international au cours de la période, ainsi que par la réalisation de la révision mineure de l'Unité 2 et l'inspection de l'Unité 3.



Par ailleurs, l'entreprise précise que ses investissements se sont chiffrés à 164 MDH au 30 septembre 2024, couvrant principalement la révision de l'Unité 2 et divers projets d'exploitation et de maintenance pour l'ensemble des unités.



Parallèlement, l'endettement net s'est établi à 4.649 MDH, en baisse de 21,7% par rapport au 30 septembre 2023, compte tenu des remboursements effectués au cours de la période ainsi que de l'évolution de la trésorerie du groupe.



Créée en 1997, Taqa Morocco est le leader de production privée d'électricité et contribue à 35% de la demande nationale d'électricité pour 18% de la capacité installée. Cotée à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2013, l'entreprise se positionne en opérateur énergétique de référence au Maroc avec l'ambition d'accompagner la stratégie bas carbone du mix énergétique marocain et de soutenir le plan national de l'eau.