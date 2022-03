Taqa Morocco améliore son RNPG de 14,2% en 2021

22/03/2022

Le résultat net part du groupe (RNPG) Taqa Morocco a atteint 1,005 milliard de dirhams (MMDH) à fin décembre 2021, en hausse de 14,2% par rapport à la même période de 2020. Cette performance s'explique par la hausse du résultat d'exploitation et de l'amélioration du résultat financier suite à la baisse des charges d'intérêts consécutive aux remboursements des emprunts au cours de l'exercice, indique Taqa Morocco dans un communiqué publié à l'issue de son Conseil d’administration. "L’année 2021 est marquée par des indicateurs financiers en progression soutenue par une performance opérationnelle résiliente. Des résultats en amélioration portés par l’engagement et le savoirfaire des collaborateurs de Taqa Morocco qui ont fait preuve de résilience et ont confirmé leur expertise dans un contexte sanitaire et énergétique complexe", commente le président du Directoire de Taqa Morocco, Abdelmajid Iraqui Houssaini, cité dans le communiqué. D'après la même source, rapporte la MAP, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a progressé à 7,812 MMDH au 31 décembre 2021, contre 7,789 MMDH à la même période de 2020, suite à l’effet combiné de la réalisation de la révision majeure de l’Unité 6 de 61 jours contre 70 jours initialement prévus dans le plan de maintenance, la bonne performance de l’ensemble des Unités tenant compte du plan de maintenance, et de la hausse des frais d’énergie suite à l’augmentation significative du prix d’achat du charbon sur le marché international. Le résultat d’exploitation a augmenté, quant à lui, à 2,431 MMDH, après 2,359 MMDH au 31 décembre 2020, fait savoir le communiqué, expliquant cette évolution par la bonne performance des Unités 1-6, l’évolution du prix d’achat moyen du charbon sur la période par rapport à l’indice de référence du marché international "API II", ainsi que par l’optimisation des charges d’exploitation et de maintenance. Le taux de marge opérationnelle consolidé s'est ainsi amélioré à 31,1% au 31 décembre 2021, contre 30,3% sur la même période en 2020. Le taux de marge nette consolidée s'est établi, quant à lui, à 16,4% à fin 2021, contre 14,7% une année auparavant. En social, le résultat net au titre de l'exercice écoulé s'est élevé à 838 millions de dirhams (MDH), contre 816 MDH en 2020. Le chiffre d'affaires a affiché une hausse de 6% à 4,487 MMDH. En ce qui concerne les dividendes 2021, le communiqué indique que le Directoire propose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 35 dirhams par action. Ce dividende sera mis en paiement au plus tard au 23 septembre 2022.