Taoussi aux commandes de l’OCK

01/02/2019 Chouaib Sahnoun

Suite à une réunion qui a duré presque trois heures, mardi, à Rabat, entre le bureau dirigeant de l’Olympique Club de Khouribga et le cadre national, Rachid Taoussi, ce dernier s’est engagé avec le club phosphatier pour un contrat d’une saison et demie.

Ensuite, Rachid Taoussi a été présenté, mercredi, à la presse en tant que nouvel entraîneur de l’Olympique de Khouribga.

Le nouveau coach, dont le contrat avec l’OCK durera jusqu’en 2020, percevra un salaire mensuel de 120.000 dirhams. En outre, d’autres primes sont prévues au cas où l’équipe assurerait le maintien en division d’élite.

A rappeler que l’Olympique se trouve dans la zone relégable avec 14 points dans l’escarcelle : trois victoires, cinq matchs nuls et sept défaites. Taoussi a du pain sur la planche, surtout qu’il ne s’est plus frotté au Botola Pro depuis son passage à la Renaissance sportive de Berkane, lors de la saison 2016-2017.

Par ailleurs, Abdessamad Ouarrad, l’ex-capitaine du club est pressenti pour être l’adjoint de Rachid Taoussi. Ce dernier sera-t-il le sauveur de l’OCK ?