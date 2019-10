Taounate aura sa faculté pluridisciplinaire

Le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a procédé, samedi à la commune Mazraoua, à la pose de la première pierre pour la construction de la faculté pluridisciplinaire de Taounate, relevant de l'Université Sidi Mohammed Benabdellah de Fès (USMBA).

M. Amzazi, qui était accompagné notamment du wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber, et du gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha, a lancé les travaux de construction de ce nouvel établissement universitaire, qui sera construit sur une superficie de plus de 54ha, dont près de 13.000 m2 couverts.

D'une durée de deux ans, le projet qui coûtera 100 millions de dirhams (MDH) assurés par le département de tutelle (69 MDH) et la région de Fès-Meknès (31 MDH), a pour objectif de rapprocher les services universitaires des étudiants de Taounate, dont le nombre dépasse les 11.600 personnes.

Cette structure comprendra quatre amphithéâtres d'une capacité d'accueil de 1.400 sièges, 14 salles de classe réservées aux cours théoriques (1.400 étudiants) et 10 pour les cours d'orientation (600), 12 salles de langues (720), 10 salles multimédias, une salle de conférences, une bibliothèque, deux terrains de sport, ainsi qu'un bloc administratif et des espaces pour les étudiants.

Cet établissement portera à neuf le nombre des facultés relevant de l'Université Sidi Mohammed Benabdellah de Fès, qui comprend également 5 écoles supérieures.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a indiqué que la nouvelle faculté accueillera près de 5.000 étudiants dans plusieurs spécialités, ajoutant que l'objectif de la création de cet établissement est de faciliter l'accès au système de l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique dans la province.

L'offre universitaire de cette nouvelle structure sera complémentaire et portera sur des filières diverses, a-t-il dit, faisant savoir que l'université sera dotée d'une cité universitaire prévue sur le même terrain, des terrains et des laboratoires.

De son côté, le président de l'USMBA, Redouane Mrabet, a mis l'accent sur la valeur ajoutée qu'apportera cette nouvelle faculté à l'université de Fès, ajoutant que le but est de rapprocher l'enseignement supérieur des étudiants issus de Taounate et d’alléger la pression sur les facultés de Saïss et Dhar Mehraz. Le ministre a procédé auparavant à l'inauguration de l'école communautaire Loualja. Cette structure comprend des salles de classe, une administration, un logement de fonction et autres dépendances.