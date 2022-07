Taounate : Un mort et un blessé parmi les volontaires pour circonscrire un feu de forêt

26/07/2022

Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée, lundi, à différents degrés alors qu'elles participaient en tant que volontaires aux côtés des équipes qui intervenaient pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré à la forêt "Khandek Tessyana" relevant territorialement de la commune de Galaz, (cercle de Ghafsai, province de Taounate), ont indiqué les autorités locales. La personne blessée a été évacuée à l’hôpital provincial de Taounate pour recevoir les soins nécessaires, ajoute-t-on de même source. Les équipes d’intervention composées de l'ensemble des autorités et services concernés, appuyés par différents moyens techniques, s’étaient mobilisées pour maîtriser l’incendie. Il a été ainsi procédé dans une première étape à la sécurisation des habitants du Douar Taouraret qui se trouve près des foyers de l’incendie. Les efforts de tous les intervenants se poursuivent sur le terrain pour maîtriser l’incendie qui a ravagé, selon un bilan provisoire, 33 hectares du domaine forestier, conclut-on. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué lundi que la superficie totale touchée par les feux de forêt survenus dans plusieurs régions du Royaume a atteint 10.300 hectares. En réponse à des questions orales à la Chambre des représentants sur "les causes et les répercussions des incendies de forêt survenus dans certaines régions du Maroc", M. Sadiki a noté que la superficie qui était menacée d'être complètement ravagée par les flammes est de presque 123.000 hectares, ajoutant que les incendies ont failli toucher dans la région de Larache, des habitations de plus de 5.200 familles, et que 35 douars étaient menacés.