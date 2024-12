Taounate : Plus de 1000 bénéficiaires d'une caravane médicale multidisciplinaire

26/12/2024

Plus de 1000 personnes de la commune de Oudka, dans la province de Taounate, ont bénéficié des services d’une caravane médicale multidisciplinaire organisée récemment par l’Association marocaine de lutte contre l’obésité, l’Association "Al Amal" pour la famille et l’enfant de Fès et l’Association "Chams" pour l’éducation et le développement de Fès.



Cette initiative, organisée en collaboration avec les autorités provinciales et en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Taounate, ainsi que l’Association provinciale de soutien aux patients atteints d’insuffisance rénale, a été soutenue par la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès.



Les prestations de cette caravane ont inclus des consultations médicales spécialisées en gynécologie-obstétrique, médecine générale et ophtalmologie, rapporte la MAP.



A cet égard, 289 consultations spécialisées, 174 consultations en médecine générale, 254 analyses biologiques et 22 électrocardiogrammes ont été réalisés.



De plus, 23 échographies, 80 mesures de réfraction, 132 mesures de tension artérielle et 50 dépistages du cancer du sein ont été effectués.



Cette caravane s’inscrit dans le cadre des efforts solidaires visant à renforcer l’accès aux services de santé dans les zones montagneuses et reculées.



Selon les organisateurs, elle reflète l’esprit de coopération et de solidarité entre les acteurs associatifs et les institutions sanitaires locales.



L’initiative a pour objectif de rapprocher les différents services médicaux des populations rurales, en particulier les groupes vulnérables, et de soulager leurs souffrances.



Elle ambitionne également de contribuer à l’amélioration de l’offre de santé dans la région, en fournissant des services médicaux gratuits et de qualité aux habitants locaux, notamment les catégories les plus fragiles (enfants, femmes et personnes âgées).