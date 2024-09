Taounate: Forte affluence des petits cultivateurs de cannabis graciés à la campagne de renouvellement de la CNIE

26/09/2024

La campagne de renouvellement de la Carte nationale d'identité électronique (CNIE), initiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour faciliter l'accès à ce service aux populations des zones reculées, a connu mercredi une forte affluence dans la province de Taounate.



Au district d’Oudka à une quarantaine de kilomètres au nord de Taounate, des dizaines de citoyens se sont rués vers les centres mis en place par la DGSN pour renouveler leurs CNIE.

Cette forte mobilisation s'explique notamment par la présence nombreuse de petits cultivateurs de cannabis, bénéficiaires de la Grâce accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.



Ces bénéficiaires, privés jusqu'à présent de ce document d'identité essentiel, saisissent cette opportunité qui leur garantit une réinsertion normale et fluide dans la vie sociale et administrative, un pas important vers une nouvelle page de leur existence.



Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de citoyens se sont rendus au district d'Oudka où les unités mobiles d'enregistrement des données identitaires étaient déployées. Parmi eux, de nombreux bénéficiaires de la Grâce Royale, visiblement soulagés de pouvoir enfin régulariser leur situation administrative.



Les équipes itinérantes de la DGSN, composées d'agents expérimentés et équipés de matériel performant, ont accueilli les citoyens avec professionnalisme et efficacité, les guidant à travers les différentes étapes du processus de renouvellement de la CNIE.



Pour les petits cultivateurs de cannabis ayant bénéficié de la Grâce Royale, cette campagne représente une véritable bouffée d'oxygène. Privés de ce document d'identité essentiel en raison de leur situation antérieure, ils peuvent désormais se réinsérer dans la vie sociale et administrative avec sérénité.



Le renouvellement de leur CNIE leur ouvre les portes d'un avenir plus paisible, leur permettant de se déplacer librement, d'accéder aux services de santé et aux aides sociales et de participer pleinement à la vie de leurs communautés.



"Avant la Grâce Royale, nous vivions dans une situation difficile, nous ne pouvions pas renouveler nos CNIE par crainte d’être arrêtés", confie, dans une déclaration à la MAP, El Yazid, un habitant du douar Afouzar relevant de la commune d'Oudka, qui a bénéficié de la Grâce Royale.



"Désormais, grâce à cette opération, nous pouvons circuler en toute liberté et accéder aux services publics. C’est un soulagement immense", s’est-il réjoui.



Bouya El Ghali, originaire de Tamsnit, commune de Ratba, partage ce même sentiment de soulagement. "Avant, je ne pouvais pas me rendre à l'hôpital ou avoir recours à des services administratifs. Aujourd'hui, c’est une nouvelle page qui s’ouvre devant nous. Nous sommes reconnaissants à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu’à la DGSN pour cette initiative louable", a-t-elle dit. Fahssi Driss et Abdessamad, également bénéficiaires de la Grâce Royale, ont exprimé leur gratitude envers la DGSN pour cette opération qui leur permet de retrouver une vie normale. Ils ont souligné que le renouvellement de la CNIE facilite l'accès aux services de soins et aux administrations, contribuant ainsi à une meilleure intégration sociale et économique des populations concernées.



Cette campagne de renouvellement de la CNIE s'inscrit dans le cadre de l'optimisation des services de sûreté associés à la carte d'identité nationale et de la politique de proximité de la DGSN. Elle vise à garantir l'accès aux services de base à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, et à faciliter les démarches administratives grâce à la nouvelle génération de CNIE, qui est devenue la principale porte d'accès à de nombreux services numériques.



La DGSN avait lancé, lundi dernier, une vaste campagne de renouvellement des CNIE au profit des habitants des zones et villages reculés des provinces de Taounate, Taza et Al Hoceima, dont les petits cultivateurs de cannabis bénéficiaires de la Grâce Royale à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.



A l’occasion de cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 07 novembre prochain, la DGSN a dépêché un groupe d’unités mobiles d’enregistrement des données identitaires, composé de véhicules mobiles pour la délivrance et le renouvellement des CNIE, dans plusieurs villages et communes montagneuses.



Ces unités mobiles d’enregistrement biométrique accueillent les citoyens sur place, préparent et renouvellent leurs CNIE, en vue de les leur remettre lors de visites ultérieures, leur évitant les désagréments du déplacement depuis ces zones lointaines et leur permettant d’accéder à ces prestations de la DGSN dans les meilleures conditions, dans le cadre de l’approche de proximité prônée par SM le Roi depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres.