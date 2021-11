"Tanja Fraja": Des spectacles culturels en plein air au cœur de la médina de Tanger

02/11/2021

Plusieurs activités culturelles ont été organisées,samedi et dimanche, dans le cadre de la première édition de l'événement "Tanja Fraja", visant à accompagner le programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger. Plusieurs spectacles culturels et artistiques ont ainsi été organisés, en plein air, dans les espaces historiques de la médina de Tanger, à l’initiative d’associations et de coopératives artistiques locales, avec l’appui de la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et en coordination avec la direction régionale de la culture. Les habitants et les visiteurs des quartiers historiques de la ville du Détroit ont assisté, les 30 et 31 octobre, de 17h00 à 19h00, à des spectacles de contes, des performances musicales et théâtrales, ainsi que des ateliers d’art plastique (caricature, calligraphie, expositions et peinture). L’événement culturel "Tanja Fraja" se poursuivra avec l’organisation d’activités culturelles le dernier week-end de chaque mois dans la ville du Détroit, l’occasion de célébrer l’art et la créativité, de contribuer à la promotion de l’animation artistique et culturelle de la ville, et d’intégrer les traditions d’animation artistique au cœur de la médina de Tanger. Les visiteurs de la médina ont ainsi pu découvrir, samedi, le spectacle "Al Barzakh" animé par le conteur Ahmed Said Al Banagui à la place Tabor dans la Kasbah, la performance des Acrobates de Tanger, sous la direction de Sanae Kamouni, à la place Mechouar de la Kasbah, une rencontre avec le caricaturiste Abdelghani Dahdouh à la place Borj Salam (Continental), et un spectacle de musique Gnawa de Tanger, sous la direction de Maâlem Abdellah el Gourd, à la place de Petit Socco. Quant à la deuxième journée (dimanche), elle a été marquée par un spectacle des jeux de cirque, à la place Bab Laâssa à la Kasbah, avec la coopérative Moumkine, sous la direction d’Ayoub Lahlouh, des ateliers de peinture à la place de l’ancienne Douane, qui ont été encadrés par l’Association Tanger des arts plastiques,sous la direction d’Ahmed Esseghir, une performance de musique ghiwani "Troubadour", sous la direction de Hamid Dolari, à la place Dar Dbagh, et un Karaoké en costume manga de Dragon Tanger, sous la direction de Salim Gharroudi, à la place 9 Avril au Grand Socco.