Tanger, lieu d’échange sur les politiques arabes de soutien à l’investissement économique et industriel

17/06/2025

Un parterre de responsables, d’investisseurs et d’acteurs économiques marocains et arabes prennent part au Forum arabe de l’investissement et de financement dont le coup d’envoi a été donné lundi dernier à Tanger.



Démarrage des travaux du Forum arabe de l’investissement et de financement



Placé sous le thème « Stratégies d’attraction des investisseurs et financement des projets entrepreneuriaux », cet important rendez-vous est organisé par la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Organisation arabe pour le développement administratif (OADA).



La tenue de ce forum offre l’occasion d’échanger sur divers sujets visant à renforcer la coopération économique entre les pays arabes et à ouvrir de nouveaux horizons pour la promotion des investissements bilatéraux, a indiqué le président de la CCIS, Abdellatif Afailal.



Soulignons à ce propos que les travaux du Forum seront ponctués par des échanges sur les politiques des pays arabes en matière de soutien aux investissements dans les secteurs économiques et industriels prometteurs.



Etant donné que le Maroc constitue l’une des destinations privilégiées pour les investisseurs arabes, le Forum arabe de l’investissement et de financement saisit cette occasion pour mettre en avant les efforts du Royaume en matière de promotion de l’économie et de renforcement de l’intégration régionale, a de son côté affirmé sa coordinatrice, Rania Abderrazik.



Comme le rapporte la MAP, elle a indiqué que le forum sera marqué par des interventions sur le climat des affaires dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le rôle de l’identité numérique intégrée dans le soutien à l’investissement au Sultanat d’Oman et les partenariats entrepreneuriaux en Arabie Saoudite.



Cette rencontre de trois jours braquera aussi ses projecteurs sur le rôle des institutions de « Technopark » dans l’accueil et le soutien des startups émergentes au Maroc, ainsi que sur les défis liés au financement des projets des femmes rurales en Tunisie et les enjeux de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises en Egypte, a poursuivi Rania Abderrazik.



Ce forum constitue une occasion pour examiner les moyens de créer des réseaux arabes d’investissement et de financement et de renforcer la coopération bilatérale, a souligné pour sa part le maire de Tanger, Mounir Laymouri, soulignant l’engagement de la commune de Tanger à créer un climat d’investissement favorable et à encourager l’entrepreneuriat.



Il est important de souligner qu’un débat autour du rôle de la femme leader dans le domaine de l’investissement est prévu dans le cadre de cette rencontre. Le programme prévoit en outre des visites de terrain permettant aux participants de découvrir les atouts de la ville de Tanger, notamment ses zones industrielles et ses infrastructures d’envergure.



Soulignons que la cérémonie d’ouverture a été ponctuée par la projection d’un film institutionnel sur l’OADA et que le programme de ce Forum s’articule autour de deux sessions : la première est axée sur les stratégies d’attraction des investissements, la seconde aborde le rôle de la digitalisation dans le soutien aux projets entrepreneuriaux.



Fondée en 1961, l’OADA est une organisation spécialisée issue de la Ligue arabe qui a pour mission le développement administratif dans les pays arabes. Très actif au sein de cette organisation, « le Maroc a été élu pour la 6ème fois membre du Comité exécutif pour un mandat de 2 ans à partir de 2016 », rappelle le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration.



Alain Bouithy