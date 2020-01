Tanger fin prête pour accueillir le 21ème Festival national du film

23/01/2020

La ville de Tanger abritera, du 28 février au 7 mars, la 21ème édition du Festival national du film, indique le Centre cinématographique marocain (CCM).

Le programme de cette édition comporte une compétition pour les films de long et de court métrages produits depuis la dernière édition, ainsi que des débats autour de ces mêmes films, précise le CCM dans un communiqué.

Par ailleurs, la 21ème édition du Festival national du film sera également l'occasion de présenter le bilan cinématographique au titre de l'année 2019, outre l'organisation de rencontres professionnelles et de nombre d'activités parallèles.

Le Festival national du film se veut une manifestation à caractère artistique, culturel et promotionnel, qui a pour objectif de favoriser le développement de la production cinématographique nationale.

Cet événement culturel vise aussi à contribuer à la diffusion du film marocain et à créer un espace de rencontres, de dialogues et d'échanges cinématographiques, conclut la même source.