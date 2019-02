Tanger enregistre une hausse du nombre des arrivées de touristes

19/02/2019

Le nombre de nuitées enregistrées en 2018 dans des hôtels classés de Tanger a atteint 1.339.828, en hausse de 8% par rapport à 2017, et celui des arrivées a augmenté de 10% avec 668.563 touristes, selon des statistiques de la délégation provinciale du tourisme à Tanger.

Cette performence s’explique, entre autres, par un bond de 130% des nuitées enregistrées par les touristes chinois, établies à 41.757 nuitées contre 18.186 en 2017, indique la même source, ajoutant que les arrivées des visiteurs chinois ont également augmenté de 105% pour atteindre 25.406, rapporte la MAP.

Les marchés émetteurs traditionnels, l’Espagne et la France, ont affiché aussi des augmentations respectives de 8% (128.020 nuitées) et de 9% (118.308), alors que les nuitées réalisées par les touristes nationaux se sont améliorées de 10% pour s’établir à 646.907 (contre 585.637 en 2017).

En termes d’arrivées, les hausses les plus conséquentes ont été enregistrées, outre les Chinois, par les touristes néerlandais (23%, 7.807), américains (+10%, 16.546), britanniques (+13%, 10.380) et nationaux (+14%, 338.405).

Les statistiques notent, par ailleurs, que les hôtels 4 étoiles ont enregistré une hausse de 21%, passant de 388.570 nuitées à 470.476, suivis par les hôtels 5 étoiles (+2%, 238.174), alors que les résidences hôtelières ont affiché un total de 80.509 nuitées en 2018 contre 49.091 une année auparavant, soit un accroissement de 64%, précisant que la durée moyenne de séjour s’est établie à deux jours.

Selon les chiffres de la délégation, le mois de juin a enregistré les plus importantes hausses en termes de nuitées (+47% à 86.664), suivi par le mois de janvier (+20%, 88.238), mars (+15%, 103.122), et septembre (+14%, 133.297), alors que le mois de décembre a affiché une décroissance de 16%, passant de 85.255 nuitées en 2017 à 71.890 en 2018.