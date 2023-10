Tanger accueille le 1er Congrès marocain de pilotage maritime

22/10/2023

La 1ère édition du Congrès marocain de pilotage maritime s’est ouverte, samedi à Tanger, avec la participation des différents acteurs et professionnels du secteur maritime marocains et étrangers.



Organisé par l'Association des pilotes maritimes de Tanger Med (APMPM), sous le thème "Le pilotage maritime au service de la chaîne logistique globale'', cet événement de deux jours sert d’une rencontre internationale pour les professionnels de la sécurité de la navigation maritime.



S'exprimant à cette occasion, le directeur général de Tanger Med port authority, Hassan Abkari, s’est félicité du grand succès de Tanger Med, qui se positionne dans le top 5 des ports à conteneurs les plus performants au monde, notant que le port accueille les plus grands armateurs et navires du monde.



Cette performance, a-t-il enchainé, repose essentiellement sur des ressources humaines expérimentées, relevant que les navires sont mis à la disposition de commandants marocains dotés d’une forte expérience et connus pour leur prouesse technique et leur rigueur.

S’agissant du métier de pilote de navire, qui est au cœur de cette édition, M. Abkari a mis en avant les risques du métier, notamment les conditions météorologiques à l’heure de la navigation.



Pour sa part, le président de l’APMPM, Marouane Hassni, a indiqué que ce congrès a pour objectif d’examiner les défis du métier de pilotage maritime, à travers trois panels sous les thèmes “Les défis du pilotage maritime au Maroc”, "Les perspectives opérationnelles" et "Les solutions et innovations".



M. Hassni a relevé que cette rencontre est une occasion pour dresser les mécanismes capables d’améliorer la sécurité du pilotage maritime pour une navigation plus sûre et efficace, soulignant que cet événement est une plateforme de partage d’expériences et de bonnes pratiques et une opportunité pour renforcer les liens professionnels entre les différents participants.



Dans une déclaration à la MAP, le capitaine Jean-Louis Koffi a affirmé que ce Congrès est une réelle opportunité pour développer les échanges et discuter des challenges du métier de pilote, mettant en exergue l'existence d’un riche échange et une solide collaboration entre le port d’Abidjan et Tanger Med depuis près de 10 ans.



M. Koffi, également secrétaire général de l’Association des pilotes maritimes de Côte d’Ivoire, a expliqué que le port d’Abidjan s’est engagé depuis une dizaine d’années dans la réalisation de grands travaux de construction, notamment d’un second terminal à conteneurs et d’un terminal céréalier, précisant qu’une collaboration est en place entre Tanger Med et le port d’Abidjan, visant notamment l’utilisation de simulateurs de manœuvres.



S’agissant du prochain Congrès africain des pilotes maritimes, il a fait savoir que la seconde édition est prévue pour 2024 à Abidjan, après une première édition réussie qui s’est tenue à Tanger. Ce congrès réunit près d'une centaine de participants et d'intervenants, marocains et étrangers, qui ont animé divers panels, mettant en avant l'importance du pilotage maritime dans la chaîne logistique globale.



Parmi les participants figurent des représentants institutionnels, des managers portuaires, des gestionnaires de terminaux, des agents maritimes, et des intervenants de plusieurs pays, dont l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, le Sénégal, l'Égypte, le Cameroun, le Togo et le Maroc.



Cet événement connaît également la participation d'organisations maritimes et professionnelles internationales de renom, à l'instar de l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Association européenne des pilotes maritimes (EMPA), et l'Association africaine des pilotes maritimes (AMPA).



Outre la promotion d'un pilotage maritime moderne et le partage des bonnes pratiques et des expériences entre les différents ports marocains et africains, le congrès se veut l'occasion de mettre en lumière l'expérience de Tanger Med, devenu un modèle en matière de pilotage maritime.