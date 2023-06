Tanger abrite le Forum "AGORA Climate Action 2023"

22/06/2023

L'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) a organisé, mercredi à l'Ecole nationale des sciences appliquées de Tanger, le Forum "AGORA Climate Action 2023", en présence d'un parterre d'experts, d'universitaires et d'acteurs de la société civile.



Ce Forum universitaire, qui se tient en marge de la 3ème édition du Forum méditerranéen pour le climat "MedCOP Climat", prévue les 22 et 23 juin à Tanger, se veut un espace d'échange et de partage autour des initiatives climat développées au sein de l'UAE en matière de recherche scientifique appliquée de l'innovation, avec l'ensemble de ses parties prenantes et ses partenaires nationaux et internationaux.



Intervenant à cette occasion, le président de l'UAE, Bouchta El Moumni, a souligné que l'université participe à la MedCOP 2023, à travers l'implication des enseignants chercheurs, des doctorants et des étudiants dans l'organisation et l'animation de plusieurs ateliers thématiques autour de la gestion de l’eau, la pollution, la pénurie des ressources et des effets du changement climatique.



M. El Moumni a indiqué que la redéfinition des stratégies de développement régional pour replacer les territoires comme source de création des richesses et d’ancrage des principes de la durabilité des ressources et de leur résilience face aux effets du changement climatique est au centre des préoccupations majeures du nouveau modèle de développement, rappelant que l'UAE a réussi à intégrer pour la deuxième fois le classement international "Times Higher Education-Impact Rankings 2023", qui évalue la capacité des universités dans le monde à répondre aux 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en se distinguant dans 3 ODD.



Pour sa part, le professeur Lotfi Chraïbi, du comité d'organisation de l'événement, a indiqué que cette rencontre vise à favoriser l'échange d'expériences, d'expertises et de bonnes pratiques, afin de promouvoir l'action climatique, ainsi qu'à mettre la lumière sur les solutions développées par les jeunes ingénieurs et les étudiants de l'UAE en matière de promotion de l'entrepreneuriat vert.



Cet événement, a-t-il poursuivi, propose également un espace dédié aux parties prenantes, et ce dans le cadre de la démarche de responsabilité sociétale de l'UAE, visant à renforcer la mobilisation en faveur de l'action climatique, notant que l'Université œuvre à accompagner la dynamique engagée pour faire face aux défis climatiques à l'échelle nationale et en Méditerranée.



De son côté, le premier vice-président du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdellatif El Ghalbzouri, a noté que cet événement intervient en prélude à la MedCOP-Climat, qui sera l'occasion de contribuer à asseoir une dynamique méditerranéenne basée sur les territoires, visant à faire face aux défis du changement climatique, de poursuivre et d’accélérer la coopération des pays et des régions du pourtour méditerranéen autour de projets concrets portés par des outils programmatiques opérationnels.



Il a ajouté que ce Forum méditerranéen pour le climat sera aussi l'occasion de réfléchir sur les enjeux du moment et d'examiner les moyens d'assurer l’implémentation réelle du "Marrakech Partnership’" pour l’action globale pour le climat, avec l’implication directe et étroite des collectivités locales, ainsi que les acteurs non-étatiques des pays du Sud.



Cet événement abrite cinq espaces interactifs, à savoir "Espace recherche et développement", "Espace entrepreneuriat et innovation", "Espace responsabilité sociétale universitaire et ODD", et "Espace Networking & partenariat".



A cela s'ajoute un espace Ateliers de réflexion et débat abordant deux thématiques :"La Responsabilité sociétale universitaire au service de l'action climatique: Défi du Green Campus" et "Recherche, développement et innovation pour l'action climatique: Quels modèles de coopération universitaire en Méditerranée ?".