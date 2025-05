Tanger à l'heure du 4ème Colloque international Coopération Université-Entreprise

La 4ème édition du Colloque international Coopération Université-Entreprise (CUE-25) s'est ouverte, vendredi à l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger, en présence d'un parterre d'experts et d'académiciens marocains et étrangers.



Organisée en partenariat avec le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), sous le thème "Rentabilité et durabilité au sein de l’entreprise: Au-delà des paradoxes", cette édition s’inscrit dans la dynamique nationale de construction d’un modèle d’entreprise à la fois performant sur le plan économique et engagé sur les plans environnemental et social.

Cette édition fait également écho aux orientations stratégiques du Royaume en matière de transition écologique, de compétitivité durable et d’engagement sociétal.



Intervenant à cette occasion, la professeure universitaire, Souad Boungab, a souligné qu'au-delà du dilemme auquel sont confrontées plusieurs entreprises qui doivent choisir entre durabilité et rentabilité, il est nécessaire de renforcer la complémentarité entre les deux domaines, pour développer un modèle qui allie haute performance économique et engagement dans une démarche environnementale et en faveur de la responsabilité sociale des entreprises.



Elle a estimé que les entreprises les plus flexibles et résilientes sont celles qui ont su intégrer la dimension environnementale dans leurs systèmes de travail, notamment à la lumière des transformations économiques mondiales liées aux enjeux écologiques et à la nécessité de réduire l’empreinte carbone.



De son côté, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Salé, Mustapha Machrafi, a abordé l'impact des réseaux sociaux sur le développement de stratégies d'entreprises dans le domaine de la durabilité environnementale.



Pour sa part, la vice-présidente de l'Université portugaise Lusophone de Porto, Maria Do Rosario Pereira Cardoso Dos Anjos, a évoqué la politique fiscale imposée par les pays et les blocs économiques internationaux pour soutenir la transformation environnementale et la bonne gouvernance des entreprises.



Les autres intervenants ont mis l'accent sur plusieurs sujets, notamment l’assurance des activités environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises installées en Europe, l’impact de la coopération entre les entreprises dans le domaine de la durabilité et de l’amélioration de la performance, ainsi que les approches sectorielles et institutionnelles de la productivité et de la durabilité.



Ce colloque de deux jours a réuni des contributions pluridisciplinaires croisant les regards en gestion, économie, droit, environnement et sciences sociales, tout en valorisant les synergies possibles entre les objectifs financiers de l’entreprise et ses responsabilités durables.



Au programme de cet événement figuraient deux conférences plénières axées sur les thèmes "Rentabilité et durabilité: Réflexions et pratiques" et "Rentabilité et durabilité: Approches sectorielles et institutionnelles", ainsi que huit ateliers thématiques, où ont été présentées près de 115 communications scientifiques données par des doctorants et des chercheurs confirmés, et un séminaire doctoral dédié à la méthodologie de recherche en sciences sociales et en management.